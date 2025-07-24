  1. Home
ধর্মীয় গ্রন্থে নিপীড়িতদের রক্ষা করার বাধ্যবাধকতার বিশ্লেষণ।

২৪ জুলাই ২০২৫ - ১৯:১০
News ID: 1711038
নিপীড়িতদের সমর্থন করা একটি ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা। কুরআন এবং ঐতিহ্য নির্যাতিতদের রক্ষা করাকে কেবল একটি নৈতিক গুণই নয়, বরং একটি ধর্মীয় কর্তব্যও মনে করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিপীড়িতদের সমর্থন করা ইসলামের মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে একটি, যা পবিত্র কুরআন এবং মাছুমিন (আঃ.)-এর বর্ণনায় ব্যাপকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষা ন্যায়বিচার, তাকওয়া এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে নিহিত।

কোরআনে স্পষ্টভাবে অত্যাচার ও জুলুম করতে নিষেধ করা হয়েছে

﴿وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ﴾ 

(যালিমদের দিকে ঝুঁকে পড়ো না, নইলে জাহান্নামের আগুন তোমাদের গ্রাস করবে।)

সূরা হুদের ১১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: এই আয়াতটি কেবল নিপীড়নের নিন্দা করে না, বরং নিপীড়কদের সাথে সহযোগিতাও নিষিদ্ধ করে।

কুরআন শত্রুদের সাথেও ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেয়

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی﴾

সূরা মায়িদার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে: (হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য কিয়াম করো এবং ন্যায়ের সাক্ষ্য দাও এবং কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনের দিকে না নিয়ে যায়।)

নিপীড়িতদের রক্ষা করার বিশেষ আয়াত

﴿وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾

সূরা আন-নিসার ৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে:(কেন তোমরা আল্লাহর পথে এবং নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য লড়াই করছো না?)

উপরন্তু, কুরআন মজলুমদের সাহায্য করার ঐশ্বরিক পুরস্কার সম্পর্কে বলে

﴿إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ﴾

সূরা হজ্জের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে: (আল্লাহ মুমিনদের রক্ষা করেন এবং কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।)

মজলুমদের সমর্থনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

*«مَن سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»*

(যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সাহায্যের জন্য চিৎকার শুনেও সাড়া দেয় না, সে মুসলিম নয়।)

ইমাম আলী (আ.) নির্যাতিতদের পক্ষে বলেছেন

*«کُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنًا»*

উপসংহার

১. নিপীড়িতদের সমর্থন করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য - কুরআন ও হাদিসে নিপীড়িতদের রক্ষা করা কেবল একটি নৈতিক গুণ নয়, বরং একটি ধর্মীয় কর্তব্যও মনে করা হয়েছে।

২. মুমিনদের সামাজিক দায়িত্ব - নিপীড়নের মুখে নীরবতা অত্যাচারীর সাথে সহযোগিতার একটি রূপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩. নিষ্পাপ (আ.)-এর বাস্তব আদর্শ - ইমাম হুসাইন (আ.)-এর অভ্যুত্থান এবং ইমাম আলী (আ.)-এর চরিত্র দেখায় যে, জীবনের বিনিময়ে হলেও, জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করা সার্থক।

৪. পার্থিব ও পরকালীন পরিণতি - মজলুমের বন্ধুদের জন্য ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি  এবং অত্যাচারীদের জন্য শাস্তি। 

ইসলাম, কুরআন ও বর্ণনার মূলের উপর জোর দিয়ে, সমাজের একটি মৌলিক নীতি হিসেবে নিপীড়িতদের সমর্থনকে উৎসাহিত করে। এই মতবাদের একটি ব্যক্তিগত (ধার্মিকতা) এবং একটি সামাজিক দিক (জিহাদ এবং সৎকর্মের আদেশ) উভয়ই রয়েছে এবং নিপীড়নের মুখে নীরবতা প্রত্যাখ্যান করে।

