জাতিসংঘ কেন গাজায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণাকরছে না?/ দুর্ভিক্ষের ত্রিবিধ মানদণ্ড উপেক্ষা করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় মানবিক পরিস্থিতি এবং খাদ্য ঘাটতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে সম্প্রতি, জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত কমপক্ষে ১১ জন বিশেষজ্ঞ গাজায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করার জন্য একটি জরুরি অনুরোধ জারি করেছেন।
খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত মাইকেল ফাখরি, নিরাপদ পানীয় জল ও স্যানিটেশনের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ দূত পেদ্রো অ্যারোইও-আগুয়েদো এবং ১৯৬৭ সাল থেকে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে মানবাধিকারের পরিস্থিতি বিষয়ক বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ উল্লেখযোগ্য।
তারা বিশ্বাস করে যে, মধ্য গাজায় চিকিৎসার চেষ্টা করার পরেও, অনাহারে শিশুদের মৃত্যু সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখে না।
