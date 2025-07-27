  1. Home
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী: ইসরায়েলকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করা উচিত-ভিডিও।

২৭ জুলাই ২০২৫ - ০৫:০১
News ID: 1711761
মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এক স্পষ্ট ও অভূতপূর্ব ভাষণে জাতিসংঘ থেকে ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থাকে বহিষ্কারের আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের কথা উল্লেখ করে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ থেকে ইসরায়েলকে বহিষ্কারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন: "ইসরায়েলের অপরাধ যন্ত্রণা এবং মানবতার ঊর্ধ্বে। পঞ্চাশ বছর আগে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল; এখন ইসরায়েলের পালা।"

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের অপরাধ এবং অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ ব্যবস্থার সাথে শাসকগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের মিলের কথা উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন: পঞ্চাশ বছর আগে, বর্ণবাদবিরোধী দক্ষিণ আফ্রিকাকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। ইসরায়েলের অপরাধ বেদনা এবং মানবতার অতীত। বিশ্বকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে; বয়কট, স্থগিত, বহিষ্কার।

