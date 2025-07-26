বিপ্লবী নেতার বার্তা: জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব

আহল আল-বায়ত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, আমাদের স্বদেশবাসী, যোগ্য সামরিক কমান্ডার এবং দেশের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানীদের একটি দলের শাহাদাতের চল্লিশ দিন উপলক্ষে, জঘন্য ও অপরাধী জায়নবাদী শাসনের দ্বারা, তাঁর পবিত্রতা আয়াতুল্লাহ খামেনি একটি বার্তা জারি করেছেন।
ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বার্তার পূর্ণ পাঠ নিচে দেওয়া হলো:
পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
ইরানের গর্বিত জাতি!
আমাদের প্রিয় স্বদেশবাসী, যাদের মধ্যে যোগ্য সামরিক কমান্ডার এবং বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ছিলেন, তাদের শাহাদাতের চল্লিশ দিন এসে গেছে। এই আঘাত জঘন্য ও অপরাধী জায়নবাদী শাসক গোষ্ঠী, যারা ইরানি জাতির নিকৃষ্ট ও বিদ্বেষপূর্ণ শত্রু, তাদের দ্বারা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, শহীদ বাকেরি, সালামি, রশিদ, হাজিজাদে, শাদমানি এবং অন্যান্য সামরিক বাহিনীর কমান্ডার এবং শহীদ তেহরানচি, আব্বাসি এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো বিজ্ঞানীদের ক্ষতি যেকোনো জাতির জন্য গুরুতর। কিন্তু মূর্খ ও হ্রস্বদৃষ্টি শত্রু তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। ভবিষ্যৎ দেখাবে যে সামরিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় গতিই অতীতের চেয়ে দ্রুততর গতিতে উচ্চ দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।
আমাদের শহীদরা নিজেরাই এমন একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন যেখানে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা অর্জনের সম্ভাবনা কম ছিল না এবং অবশেষে তারা যা সমস্ত আত্মত্যাগী মানুষের আকাঙ্ক্ষা, তা অর্জন করেছেন; তাদের জন্য এটা আনন্দদায়ক হোক; কিন্তু ইরানি জাতির জন্য, বিশেষ করে শহীদদের পরিবারের জন্য এবং বিশেষ করে যারা তাদের ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাদের জন্য এর তিক্ততা কঠিন, তিক্ত এবং গুরুতর।
এই ঘটনায় উজ্জ্বল দিকগুলিও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথমত, জীবিতদের সহনশীলতা, ধৈর্য এবং মানসিক দৃঢ়তা যা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রূপান্তর ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ত, শহীদদের অধীনে থাকা সংস্থাগুলির দৃঢ়তা এবং স্থিতিশীলতা, যা এই গুরুতর আঘাতকে সুযোগ কেড়ে নিতে এবং তাদের গতিশীলতা ব্যাহত করতে দেয়নি। এবং তৃতীয়ত, ইরানি জাতির অলৌকিক দৃঢ়তার মহিমা যা তাদের ঐক্য, মানসিক দৃঢ়তা এবং মাঠে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্পে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনায় ইসলামী ইরান আবারও তার ভিত্তির দৃঢ়তা দেখিয়েছে। ইরানের শত্রুরা ঠান্ডা লোহা পেটায়।
ইনশাআল্লাহ, ইসলামী ইরান আল্লাহর সাহায্যে দিনে দিনে আরও শক্তিশালী হবে।
গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা এই সত্য এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা থেকে গাফেল না থাকি। জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। সকল সেক্টরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে প্রয়োজনীয় গতি আনা বৈজ্ঞানিক অভিজাতদের দায়িত্ব। দেশ ও জাতির মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা বক্তা ও লেখকদের নিরঙ্কুশ দায়িত্ব। জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশকে ক্রমবর্ধমানভাবে সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করা সামরিক কমান্ডারদের দায়িত্ব। দেশের কাজকে গুরুত্ব সহকারে, অনুসরণ করে এবং ফলাফল অর্জন করা সমস্ত দায়িত্বশীল নির্বাহী সংস্থার দায়িত্ব। আধ্যাত্মিক নির্দেশনা, হৃদয়কে আলোকিত করা এবং মানুষকে ধৈর্য, শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপদেশ দেওয়া ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব। এবং বিপ্লবী উদ্দীপনা, উৎসাহ এবং সচেতনতা বজায় রাখা আমাদের প্রত্যেকের এবং বিশেষ করে যুবকদের দায়িত্ব। মহান এবং দয়ালু আল্লাহ সবাইকে সফল করুন।
ইরানি জাতির উপর সালাম এবং যুবক শহীদদের উপর সালাম, শহীদ নারী ও শিশুদের উপর এবং সকল শহীদ ও তাদের শোকাহতদের উপর।
ওয়া সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সৈয়দ আলী খামেনি ৩/মোরদাদ/১৪০১
