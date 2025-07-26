আরাকচি এবং বিন ফারহান আল-সৌদি গাজার পরিস্থিতি এবং আঞ্চলিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন

আহল আল-বায়ত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহানের সাথে টেলিফোনে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেছেন।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজার অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে, যা ইসরায়েলি শাসনের অপরাধের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে এই ভূখণ্ডের খাদ্য ও ঔষধ অবরোধ এবং এর নির্যাতিত জনগণের পানি ও খাদ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে, এই অবরোধ ভাঙতে এবং প্রাথমিক সাহায্য পৌঁছাতে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতির মতো সমস্ত সক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন এবং ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি কেনেসেট, ইসরায়েলি শাসনের সংসদ, কর্তৃক পশ্চিম তীরে দখলদারিত্ব চাপিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছেন এবং এটিকে এই শাসনের সম্প্রসারণবাদী ও আইন ভঙ্গকারী প্রকৃতির প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন এবং যোগ করেছেন: "পশ্চিম তীরে মানবাধিকারের জঘন্য লঙ্ঘন স্বাধীন ভূমি, জাতি এবং পরিচয় হিসেবে ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে জায়নবাদীদের অশুভ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে এবং এই পদক্ষেপের নিন্দা জানাতে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশের দৃঢ় অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।"
আরাকচি ইরানের সাথে তিনটি ইউরোপীয় দেশের আলোচনার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত হয়েছেন।
এই টেলিফোন সংলাপে, উভয় পক্ষই গাজার জনগণকে সমর্থন করতে এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অপরাধ বন্ধ করতে অবিলম্বে এবং কার্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে, ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এবং যৌথ ইসলামী-আরব পদ্ধতির মতো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সক্ষমতা ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেছেন। সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে তার দেশের সহযোগিতার প্রস্তুতি ঘোষণা করেছেন।
