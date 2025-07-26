জায়নবাদী শাসন গাজা উপত্যকায় হাজার হাজার টন ত্রাণ সাহায্য ধ্বংস করেছে

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, জর্ডান থেকে আসা ত্রাণবাহী ট্রাকগুলিতে "জায়নবাদী বেসামরিক নাগরিকদের" হামলা অব্যাহত রয়েছে এবং সাহায্য ও খাদ্যের অভাবে গাজা আবারও এক বড় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েছে।
রাফাহ এবং কারেম আবু সালাম ক্রসিংগুলি রাফাহতে ইসরায়েলের সন্ত্রাসী সামরিক কার্যকলাপের কারণে সক্রিয় নয়। উত্তরে এরেজ ক্রসিংও "ইসরায়েলি বেসামরিক নাগরিকদের" হামলার কারণে সক্রিয় নয়।
জায়নবাদী শাসনের সম্প্রচার সংস্থা জানিয়েছে যে, দখলদার সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ উপত্যকায় অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষের মধ্যে গাজার বাসিন্দাদের জন্য নির্ধারিত হাজার হাজার ত্রাণ সরবরাহ, যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী ছিল, ধ্বংস করেছে।
ইসরায়েলি সম্প্রচার সংস্থা সামরিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত সাহায্যের মধ্যে ১০০০ ট্রাক খাদ্য ও ঔষধ সামগ্রী ছিল।
এই সূত্রগুলি আরও বলেছে: "হাজার হাজার প্যাকেট সূর্যের নিচে পড়ে আছে এবং যদি সেগুলো গাজায় স্থানান্তর করা না হয়, তাহলে আমরা সেগুলো ধ্বংস করতে বাধ্য হব।"
তারা দাবি করেছে যে, মানবিক সাহায্য ধ্বংসের কারণ ছিল গাজায় সাহায্য বিতরণের পদ্ধতির ত্রুটি।
অবরুদ্ধ সেনাবাহিনী কর্তৃক গাজায় পাঠানো হাজার হাজার টন সাহায্য ধ্বংস করা হচ্ছে এমন এক সময়ে যখন গাজা উপত্যকা দুর্ভিক্ষে ভুগছে এবং প্রায় ২.৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার সবাই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত।
এই পদক্ষেপটি বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ এবং রাজনৈতিক নেতা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ইসরায়েলের উপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানানোর মধ্যে ঘটছে, যাতে তারা গাজা উপত্যকায় সাহায্য প্রবেশের অনুমতি দেয় এবং গাজার বিরুদ্ধে প্রায় দুই বছরের যুদ্ধ বন্ধ করে।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, বিশ্বের অনেক শহরে ইসরায়েলের গাজা উপত্যকার উপর আরোপিত অবরোধ এবং এর জনগণের অনাহারের নিন্দা জানিয়ে ব্যাপক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এই মিছিলগুলি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক সাহায্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্রমবর্ধমান আহ্বানের সাথে ছিল। গাজা উপত্যকার জনগণের অনাহারের নিন্দা জানিয়ে সাম্প্রতিকতম বিবৃতিতে, জাতিসংঘের খাদ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক মাইকেল ফাখরি ইসরায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিন্দা যথেষ্ট নয়।
আল জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, ইসরায়েল সীমান্তে এবং বিশ্বের চোখের সামনে স্তূপীকৃত সাহায্য প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। তিনি গাজায় সাহায্য পৌঁছানোর জন্য আরবদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।
