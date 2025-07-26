আয়াতুল্লাহ সিস্তানির ইসরায়েলের গাজায় অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর বিবৃতি / ব্যাপক দুর্ভিক্ষ বিবেককে নাড়া দিচ্ছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের অব্যাহত হত্যা ও অবরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, হযরত আয়াতুল্লাহ আল-উজমা সিস্তানি (দা.বা.) একটি কঠোর বিবৃতিতে এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য সংকটের কারণে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং মুসলিম দেশগুলোকে এই পরিস্থিতি অবসানে দায়িত্বশীল ও অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
এই বিবৃতির ফারসি অনুবাদের সম্পূর্ণ পাঠ নিচে দেওয়া হলো, যা ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের দুর্দশা নিয়ে শিয়া বিশ্বের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে:
পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। প্রায় দুই বছর ধরে অবিরাম হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের পর, যা শত শত হাজার শহীদ ও আহত এবং শহর ও আবাসিক এলাকাগুলির সম্পূর্ণ ধ্বংসের কারণ হয়েছে, গাজা উপত্যকার নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণ বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন জীবনযাপন পরিস্থিতির শিকার; বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রীর তীব্র ঘাটতির কারণে যা ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে, এমন এক দুর্ভিক্ষ যা শিশু, অসুস্থ এবং বয়স্কদেরও রেহাই দেয়নি।
যদিও দখলদার বাহিনীর কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করার তাদের অবিরাম প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই ভয়াবহ বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না, তবে আশা করা যায় যে বিশ্বের দেশগুলি, বিশেষ করে আরব ও ইসলামিক দেশগুলি, এই বৃহৎ মানবিক বিপর্যয় চলতে দেবে না, বরং এটি অবসানে তাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করবে এবং দখলদার শাসন এবং এর সমর্থকদেরকে যত দ্রুত সম্ভব নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের জন্য খাদ্য সামগ্রী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের সুযোগ তৈরি করতে বাধ্য করার জন্য তাদের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করবে।
গাজায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক দৃশ্য যা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, কোনো ন্যায়পরায়ণ মানুষের বিবেককে শান্ত থাকতে দেয় না, যেমনটি আমিরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব ইসলামী ভূখণ্ডে একজন নারীর উপর আক্রমণের বিষয়ে বলেছিলেন: "যদি কোনো মুসলিম এই ঘটনায় কষ্টে মারা যায়, তাহলে তাকে তিরস্কার করা যায় না, বরং আমার কাছে সে এর যোগ্য।" (২৯ মুহাররম ১৪৪৭ হিজরি) মোতাবেক (৩ মরদাদ ১৪০৪ হিজরি) আয়াতুল্লাহ আল-উজমা সিস্তানির (দা.বা.) কার্যালয় নাজাফ আশরাফ
