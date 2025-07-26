সৌদি আরব: ফিলিস্তিন বিষয়ে ম্যাক্রোর সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফ্রান্সের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এই পদক্ষেপকে "ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত" হিসেবে বর্ণনা করেছে। সৌদি বার্তা সংস্থা ওয়াস-এর বরাত দিয়ে সৌদি সরকার এই অবস্থানের সমর্থন করেছে এবং অন্যান্য দেশগুলোকে ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানে অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছে।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বৃহস্পতিবার রাতে ঘোষণা করেছেন: "প্যারিস ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে এবং এই সিদ্ধান্তটি সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে।" ম্যাক্রোর এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং এর ফলস্বরূপ অনেক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।
ম্যাক্রো এক্স সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জোর দিয়ে বলেছেন যে "শান্তি সম্ভব" এবং প্যারিস "মধ্যপ্রাচ্যে একটি টেকসই ও ন্যায্য শান্তির প্রতি তার ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির কারণে" এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট গাজায় "অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, সমস্ত জায়নবাদী বন্দীদের মুক্তি এবং গাজার জনগণের কাছে ব্যাপক মানবিক সাহায্য প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার" উপরও জোর দিয়েছেন।
এছাড়াও, ম্যাক্রো "হামাসকে নিরস্ত্রীকরণের" আহ্বান জানিয়েছেন এবং গাজার পুনর্গঠন এবং এই অঞ্চলে টেকসই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি এর আগেও উল্লেখ করেছিলেন যে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব "শুধুমাত্র একটি নৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন।"
ম্যাক্রো আশা প্রকাশ করেছেন যে ফ্রান্স কর্তৃক ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি অন্যান্য সরকারগুলিকে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করবে। তিনি বলেছেন যে এই প্রক্রিয়া অন্যান্য দেশ এবং ইসরায়েলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্বীকৃতিতেও সহায়তা করতে পারে এবং একটি টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করতে পারে।
