গাজার শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি তিনগুণ বৃদ্ধি

আহলুল বাইত (আ.) সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ) ঘোষণা করেছে যে গাজা উপত্যকায় যা ঘটছে তা জায়নবাদী শাসনের কর্তৃপক্ষের দ্বারা জনগণের ইচ্ছাকৃত অনাহার।
এই আন্তর্জাতিক সংস্থা জোর দিয়ে বলেছে যে তেল আবিবের গাজা উপত্যকায় ব্যাপক মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত।
ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (এমএসএফ) উল্লেখ করেছে যে গাজার রোগী এবং ত্রাণ কর্মীরা বর্তমানে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। ১৮ই মে থেকে এখন পর্যন্ত অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা চারগুণ বেড়েছে।
এই আন্তর্জাতিক সংস্থা জোর দিয়ে বলেছে যে গত ২ সপ্তাহে গাজার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টির গড় হার তিনগুণ বেড়েছে।
