ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে ফ্রান্সের সাথে আয়ারল্যান্ড ও স্পেনও একমত হয়েছে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুসারে, স্পেন ও আয়ারল্যান্ড ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ফ্রান্সের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন: "আমি ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতি ফ্রান্সের সমর্থনকে স্বাগত জানাই।"
তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে ধ্বংস করছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন: "এই সমাধানই শান্তির একমাত্র সম্ভাব্য পথ।"
অন্যদিকে, আয়ারল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন হ্যারিসও একই ধরনের পোস্টে ইমানুয়েল ম্যাক্রোর ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে এটিকে "দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান" বলে অভিহিত করেছেন। হ্যারিস আরও বলেছেন: "এই পদক্ষেপ ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি উভয়ের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার একটি টেকসই ভিত্তি তৈরি করে।"
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোও একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে প্যারিস ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে। তিনি এক্স নেটওয়ার্কে লিখেছেন: "শান্তি সম্ভব এবং এই সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে একটি টেকসই ও ন্যায্য শান্তির প্রতি ফ্রান্সের ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতির ফল।" ম্যাক্রো গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, জায়নবাদী বন্দীদের মুক্তি এবং মানবিক সাহায্য প্রেরণেরও আহ্বান জানিয়েছেন।
তবে, জার্মানি এখনও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধিতা করছে এবং বিশ্বাস করে যে এই পদক্ষেপ "একটি ভুল বার্তা" পাঠাবে। এটি এমন এক সময় যখন আয়ারল্যান্ড, স্পেন এবং সুইডেনের মতো দেশগুলি ইতিমধ্যেই ফিলিস্তিনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করেছে।
