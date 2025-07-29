  1. Home
ইসরায়েলি যুদ্ধমন্ত্রী: গাজার জন্য নরকের দরজা খুলে দেওয়া হবে।

৩০ জুলাই ২০২৫ - ০৩:২০
News ID: 1712959
ইসরায়েলি যুদ্ধমন্ত্রী আবারও গাজার জন্য নরকের দরজা খুলে দেওয়ার হুমকি দিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ হামাসকে হুমকি দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, জায়নিস্ট বন্দীদের মুক্তি না দিলে গাজায় ভয়াবহ আক্রমণ শুরু হবে। তিনি দাবি করেছেন: "হামাস যদি বন্দীদের মুক্তি না দেয়, তাহলে গাজায় নরকের দরজা খুলে যাবে।"

কাটজ দাবি করেন: "আমরা গাজায় শক্তি প্রয়োগ করে কাজ করছি। গাজায় আমাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হল বন্দীদের মুক্তি। আমরা সকল উপায়ে এই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হল হামাসকে ধ্বংস করা এবং দক্ষিণ ইসরায়েলে এমন কোনও শত্রু নেই যা আমাদের স্থায়ীভাবে হুমকি দেয়। আমরা যা প্রয়োজন তা করব।"

ইসরায়েলি যুদ্ধমন্ত্রীর এই দাবিগুলি এমন এক সময়ে এসেছে যখন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দ্বারা প্রতিদিন শাসকগোষ্ঠীর সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে এবং ইসরায়েলি মিডিয়া প্রতিদিন গাজার কঠিন এবং ব্যতিক্রমী ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবেদন করছে।

