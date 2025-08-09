ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞের কাছে আল জাজিরার উপস্থাপকের প্রশ্ন, যার কারণে সে সরাসরি সম্প্রচার ছেড়ে চলে গেল+ভিডিও।!

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): আল জাজিরার একটি লাইভ অনুষ্ঠানে, উপস্থাপক হামাস সম্পর্কে তার বক্তব্যের কঠোর এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একজন ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেন; যেখানে "নরকের" আসল উৎপত্তি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন আলোচনাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেয় এবং ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞকে হঠাৎ করে অনুষ্ঠানটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে।
ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞ বলেছেন: হামাস সদস্যরা নরক থেকে আসা একদল বন্য পাগল! আল জাজিরার উপস্থাপক আরও বলেন: যদি হামাস ১,০০০ দখলদারকে হত্যা করার জন্য নরক থেকে এসে থাকে, তাহলে ৫০,০০০ মানুষকে হত্যাকারী ইসরায়েলিরা কোথা থেকে এলো?!
