গাজায় ভয়াবহ শীত; একের পর এক তাঁবু ভেঙে পড়ছে।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৩:৪৮
News ID: 1763178
সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত, পাতলা ছাদের উপর অবিরাম বৃষ্টি ঝরছিল, যা এমন একটি শব্দ তৈরি করছিল যা সঙ্গীতের চেয়ে আসন্ন বিপর্যয়ের সতর্কীকরণের মতো ছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): খান ইউনিসের মাওয়াসি এলাকায়, জরাজীর্ণ তাঁবুর দীর্ঘ সারি কাদার মধ্যে ছড়িয়ে আছে; আশ্রয়কেন্দ্রগুলি যা সামান্য বাতাসে কাঁপে এবং প্রথম বৃষ্টিতেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

গাজা রিলিফ অ্যান্ড রেসকিউ আরও ঘোষণা করেছে যে গত ২৪ ঘন্টায় তারা সাহায্যের জন্য ২,৫০০ টিরও বেশি কল পেয়েছে।

সংস্থার একজন মুখপাত্র সতর্ক করে বলেছেন যে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করে না এবং এই শৈত্যপ্রবাহের পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে তাঁবু মানুষের আশ্রয়স্থল নয় এবং অবিলম্বে গাজায় তৈরি বাড়িগুলি আনতে হবে।

অনুমান অনুযায়ী প্রায় ২,৫০,০০০ পরিবার এমন শিবিরে বাস করছে যাদের জরুরিভাবে তাঁবু এবং মানসম্মত আশ্রয়ের প্রয়োজন। গাজা সরকারের মিডিয়া অফিসের পরিচালক ইসমাইল থাওবাতা বলেন, "৯৩ শতাংশ তাঁবু এখন আর বসবাসের অনুপযোগী এবং কমপক্ষে ৩,০০,০০০ নতুন তাঁবু প্রয়োজন।"

