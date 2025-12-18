  1. Home
একজন মুসলিম মহিলার বিরুদ্ধে ভারতীয় কর্মকর্তার অবমাননাকর পদক্ষেপের প্রতি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তীব্র প্রতিক্রিয়া।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৩:৪১
একজন মুসলিম মহিলার বিরুদ্ধে ভারতীয় কর্মকর্তার অবমাননাকর পদক্ষেপের প্রতি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তীব্র প্রতিক্রিয়া।

একটি সরকারি অনুষ্ঠানে একজন ভারতীয় মুসলিম মহিলার হিজাব খুলে ফেলার ভিডিও প্রকাশের পর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে যে ভারতের বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, যেখানে সে নুসরাত পারভীন নামে একজন মুসলিম মহিলার হিজাব খুলে ফেলেছিল, তা তার মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং পরিচয়ের উপর স্পষ্ট আক্রমণ।

মানবাধিকার সংস্থাটি বলেছে যে, ভারত সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার আচরণ - যা একটি সরকারি অনুষ্ঠানের সময় ঘটেছিল - ভুল বার্তা দেয় যে এই ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক আকার প্যাটেল জোর দিয়ে বলেছেন যে এই পদক্ষেপ ভয়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়, বৈষম্যকে স্বাভাবিক করে তোলে এবং সমতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তিকে দুর্বল করে।

তিনি এই আচরণের তীব্র নিন্দা, দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনা এবং আর কখনও কোনও মহিলা যাতে একই রকম অবমাননাকর আচরণের শিকার না হন তা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমে পারভীনের হিজাবের দিকে আঙুল তুলে তারপর হঠাৎ করে তা খুলে ফেলতে দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব দীপক কুমারকে ঘটনাস্থলে হাসতে দেখা যাচ্ছে।

واکنش تند عفو بین‌الملل به اقدام تحقیرآمیز مقام هندی علیه زن مسلمان

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আরও জোর দিয়ে বলেছে যে ধর্মীয় পোশাক এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতীক পরার বা না পরার পছন্দ একটি ব্যক্তিগত অধিকার যা মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে পড়ে এবং এই ঘটনাটি নুসরাত পারভিনের শারীরিক অখণ্ডতার গুরুতর লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয়।

