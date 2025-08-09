  1. Home
গাজা দখলের ঘোষণার পর আরব লীগকে জরুরি বৈঠকের আহ্বান ফিলিস্তিনের

৯ আগস্ট ২০২৫ - ১২:৫০
News ID: 1715619
গাজা সিটি দখল করে পুরো উপত্যকা নিয়ন্ত্রের ইসরায়েলি ঘোষণা এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে সামরিক অভিযান বাড়ানোর পর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ২২ মুসলিম সদস্য রাষ্ট্রের জোট আরব লীগকে জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনের ওয়াফা সংবাদ সংস্থার দেওয়া খবরের বরাতে শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে।



ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলকে অপরাধের মুখোমুখি করার জন্য আরব ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, হামলা রোধ করা এবং আন্তর্জাতিক বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য এ আহ্বান জানানো হচ্ছে।



আরব লীগের অলিখিত নেতৃত্বে থাকা সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আগেই বলেছে, তারা ভ্রাতৃপ্রতিম ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে অনাহার, নৃশংস জাতিগত নিধনের অপরাধে ইসরায়েলের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।



সৌদি আরবের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একই ভাষায় বিবৃতি দিয়েছে।

