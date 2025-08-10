  1. Home
ইসরায়েলের গাজা দখল পরিকল্পনা: জরুরি সভা

১১ আগস্ট ২০২৫ - ০১:৫৮
গাজা সম্পূর্ণরূপে দখলের ইসরায়েলের পরিকল্পনা মোকাবেলায় ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর একটি জরুরি সভা আহ্বান করবে তুরস্ক।

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা): আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, ফিদান বলেছেন, "(ইসরায়েলের গাজা পরিকল্পনার বিষয়ে) ওআইসি-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমরা একটি বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

তিনি ইসরায়েলের এই পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এটি ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদী এবং গণহত্যা নীতির একটি নতুন পর্যায়। ফিদান আরও বলেন, তুরস্ক ও মিশর এই ধরনের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করবে।

ফিদান মানবিক সহায়তার বিষয়েও কথা বলেন। তিনি জানান, তুরস্ক এখন পর্যন্ত গাজার জনগণের জন্য প্রায় ১ লাখ ২ হাজার টন মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছে এবং এই সহায়তায় মিশরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান।

২০২৩ সাল থেকে ইসরায়েল গাজায় নৃশংস গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক মহলের যুদ্ধবিরতির আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অবিরাম বোমাবর্ষণের কারণে গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে ভয়াবহ খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং আহত হয়েছে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ।

ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত দেশটির প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। এমন পরিস্থিতিতে নেতানিয়াহু সরকার সম্পূর্ণরূপে গাজা দখলের অনুমোদন দিয়েছে।

