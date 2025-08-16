আয়াতুল্লাহ রামেযানী :আরবাইন একটি "অন্তর্দৃষ্টির শিক্ষাকেন্দ্র "।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিশ্ব আহলে বাইত (আ.) সংস্থার মহাসচিব, "আহলে বাইতের ধর্মপরায়ণতা" হলো মানব সুখের একমাত্র পথ, এই কথা জোর দিয়ে বলেন। যখন আহলে বাইত (আ.)-এর ধর্মপরায়ণতার কথা বলা হয়, তখন এটি কেবল বাহ্যিক ধর্মপরায়ণতাকে বোঝায় না, বরং একটি গভীর, জ্ঞান-ভিত্তিক, ব্যাপক এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মপরায়ণতাকে বোঝায়, যা সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি আদর্শ ও মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়।
আরবা'ইনকে ইতিহাস এবং আজকের ভণ্ডামিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধির একটি দুর্দান্ত সুযোগ বলে মনে করেন এবং বলেন: "আহলে বাইত এবং আরবা'ইনদের বক্তব্য মর্যাদা, ন্যায়বিচার, যুক্তিবাদ, আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিক গুণাবলীতে পূর্ণ, যেখানে অত্যাচারীদের বক্তব্য অবমাননা, আত্মসমর্পণ, হুমকি এবং বর্ণবাদের উপর ভিত্তি করে।"
আহলে বাইত (আ.) বিশ্ব পরিষদের মহাসচিব আয়াতুল্লাহ রেযা রামেযানী, আজ, শুক্রবার, ১৪ আগস্ট ১৪০৩, কারবালায় ধার্মিকদের মিছিলে আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন (আ.)-এর তীর্থযাত্রীদের সাথে, জোর দিয়ে বলেছেন যে "আহলে বাইতের তাকওয়া" হল মানুষের সুখের একমাত্র পথ, এবং আরবাইনকে ইতিহাস এবং আজকের ভণ্ডামি চিনতে অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধির একটি দুর্দান্ত সুযোগ বলে মনে করেন এবং বলেন:
উমাইয়া ষড়যন্ত্র উন্মোচনে হযরত যয়নব (সা.) এবং ইমাম সাজ্জাদ (সা.)-এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি "অপরাধের সঠিক বর্ণনা" আজকের আলেমদের ও সংস্কারকদের কর্তব্য বলে অভিহিত করেন এবং আরও বলেন: "আজ আমাদের সর্বোচ্চ নেতার প্রতি আনুগত্য হল সময়ের ইমাম (সা.)-এর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ।"
আহলে বাইত (আঃ) এর ধর্মপরায়নার থেকে অনুপ্রেরিত হয়ে সেই পথে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে হেদায়েতের শর্ত।
আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি আনুগত্যের বর্ণনার কথা উল্লেখ করে তিনি স্পষ্ট করে বলেন: আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে এবং শিয়াদের মাধ্যমে নবী (সা.)-এর উত্তরসূরীদের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরীক্ষার মাধ্যম করেছেন; একদল হেদায়াতের পথ চিনতে পেরেছে এবং সমৃদ্ধ হয়েছে, আর একদল অজ্ঞতা বা অস্বীকারের কারণে কুফর, শিরক বা মুনাফিকিতে পতিত হয়েছে।
Your Comment