বাগাই: আমরা খোলা চোখে ককেশাসের উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করছি

আহলে বাইত নিউজ এজেন্সি (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র, "ইসমাইল বাগাই," এক সাক্ষাৎকারে দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ইরানের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। ইরান এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য এই অঞ্চলের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন: "দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চল আমাদের এবং এই অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য, বিশেষ করে রাশিয়ার জন্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।"
দেশের উত্তর-পশ্চিমের ঘটনাবলী সম্পর্কে ইরানের সংবেদনশীলতার কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র যোগ করেছেন: "আমরা খোলা চোখে উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করছি এবং কোনো বিষয়কেই সহজ করে দেখছি না বা ছোট করে দেখছি না।"
বাগাই, যিনি রেডিও "সংলাপের ঢেউ" (On the Wave of Dialogue) নামক একটি রেডিও প্রোগ্রামের জন্য টেলিফোন সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি ভুল ব্যাখ্যা এবং ভুল তথ্য ছড়ানো এড়ানোর প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন: "কিছু ব্যাখ্যা ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এর লক্ষ্য ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরানের সাথে দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলের দেশগুলোর সম্পর্ককে ব্যাহত করা হতে পারে।"
সাক্ষাৎকারের আরেক অংশে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন: "আমরা এমন শব্দ এবং ধারণা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিই যা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে পারে।"
তিনি আর্মেনিয়ার সীমান্ত সম্প্রসারণ বাতিল করার বিষয়টিও উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন: "আমাদের আলোচনা আর্মেনিয়ার সীমান্ত সম্প্রসারণ বাতিল করা নিয়ে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিষয়টি যত্ন এবং সংবেদনশীলতার সাথে অনুসরণ করা উচিত।"
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এরপর আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেন: "এই দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ আর্মেনিয়ার রেললাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"
তিনি যোগ করেছেন: "চতুর্থ বিষয়টি হলো বিদেশী হস্তক্ষেপ, যা আমাদের রেড লাইন। আমরা কোনো অবস্থাতেই বিদেশী হস্তক্ষেপ এবং অঞ্চলের বাইরের শক্তির উপস্থিতিকে উপকারী মনে করি না এবং বিশ্বাস করি যে এটি ভূ-রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করে।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান বিশ্বাস করে যে দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলে বিদেশী বাহিনীর উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।"
বাগাই বলেন: "আর্মেনিয়ার কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়েছে যে এই রেললাইনের পুনর্নির্মাণ আর্মেনিয়ান কোম্পানি এবং একটি আমেরিকান কোম্পানির অংশগ্রহণে করা হবে, যা আর্মেনিয়ার আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হবে, এবং কোনো বিদেশী বাহিনী সীমান্তে মোতায়েন করা হবে না।"
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে শান্তি চুক্তির বারো নম্বর অনুচ্ছেদেরও উল্লেখ করে বলেন: "এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সীমান্তে কোনো বিদেশী সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে না।"
তিনি যোগ করেছেন: "আমরা এই বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল, এবং আর্মেনিয়া নিজেও বিদেশী বাহিনীর উপস্থিতির পরিণতি সম্পর্কে সচেতন।"
সাক্ষাৎকারের শেষে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবারও ইরানের জন্য দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন: "দক্ষিণ ককেশাসের দেশগুলোর সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"
তিনি যোগ করেছেন: "ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান এই অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতা জোরদার করতে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত এবং এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা জোরদার করে এমন যেকোনো পদক্ষেপকে সমর্থন করে।"
