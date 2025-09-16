ইরান সকল মুসলিম ভাই ও বোনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাকচি আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি জরুরি বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য কাতারের দোহায় রয়েছেন।
পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি তার এক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কে এক বার্তায় লিখেছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান কাতারের সাথে এবং সকল মুসলিম ভাই ও বোনের পাশে রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের সমস্ত হুমকির মোকাবেলায় সবার পাশে দাঁড়িয়েছে ইরান।
কাতারের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসনের বিষয়টি সমাধানের জন্য ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গতকাল ১৪ সেপ্টেম্বর রোববার কাতারের রাজধানী দোহায় ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হয়।
কাতারের অনুরোধে দেশটির ওপর ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সামরিক আগ্রাসনের বিষয়টি নিয়ে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
আজ সোমবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ইসলামিক-আরব শীর্ষ সম্মেলনের একটি প্রস্তুতি পর্ব ছিল গতকাল আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান আজকের এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন বলে কথা রয়েছে।
