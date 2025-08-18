৮ই শাহরিভারের ঘটনাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত সংগঠিত সন্ত্রাসের একটি স্পষ্ট উদাহরণ ছিল।

আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুজ্জাতুল ইসলাম "আসগর আসগারি" আজ, রবিবার, ১৪০৪ সালের ২৬ই মোর্দাদ (১৭ই আগস্ট ২০২৫), শহীদ রাজাই এবং বাহোনারের স্মরণে সরকারি সপ্তাহ উদযাপনের পরিকল্পনা এবং সমন্বয় সভায়, ২৬শে মোর্দাদ (১৭ই আগস্ট) বন্দীদের ইসলামিক মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের বার্ষিকীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "এই দিনটি এবং সেইসাথে ইসলামিক বিপ্লব ও পবিত্র প্রতিরক্ষার সকল সম্মানিত শহীদদের স্মৃতি সর্বদা স্মরণীয় করে রাখতে হবে।"
তিনি উল্লেখ করেন যে আগামী সপ্তাহগুলিতে প্রদেশে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ৮ই শাহরিভারের ঘটনা, যা ইসলামিক বিপ্লবের দুই বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, শহীদ মোহাম্মদ আলী রাজাই এবং মোহাম্মদ জাভাদ বাহোনারের শাহাদাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেন: "এই দুই মহান শহীদ সাদাসিধা জীবনযাপন, জনপ্রিয়তা, ধর্মীয় এবং বিপ্লবী ব্যবস্থাপনার প্রতীক ছিলেন, এবং ১৩৬০ সালে (১৯৮১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিস্ফোরণের সন্ত্রাসী ঘটনা, যা তাদের শাহাদাতের কারণ হয়েছিল, তা ইরানের জনগণের প্রধান শত্রু হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সমর্থিত সংগঠিত সন্ত্রাসের একটি স্পষ্ট উদাহরণ ছিল।"
মাযান্দারানের ইসলামিক প্রচারণার সমন্বয় পরিষদের প্রধান বলেন যে এই অপরাধটি সন্ত্রাস এবং অস্থিতিশীলতার মাধ্যমে ইসলামিক বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শত্রুদের স্থায়ী প্রকল্পের একটি অংশ ছিল। তিনি বলেন: "এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি, ১৭ই শাহরিভারের 'ইয়োমুল্লাহ' (আল্লাহর দিন) একটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে, যা ইসলামিক বিপ্লবের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে একটি।"
আসগারি আরও বলেন: "এই বিদ্রোহ জনগণের আত্মত্যাগ এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে পাহলভি শাসনের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছিল, এবং তেহরানের জালেহ স্কোয়ারে আমাদের প্রিয় স্বদেশীদের একটি বড় অংশের শাহাদাত বিপ্লবের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল।"
তিনি যোগ করেন: "ইমাম খোমেনি (রহ.) এই দিনটিকে 'ইয়োমুল্লাহ' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং এর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, এবং এই অনুষ্ঠানগুলির গুরুত্ব হল ইরানের জনগণের প্রতিরোধের বৃত্তকে রক্ষা করা, যা আজ বিশ্বের প্রতিরোধের জন্য একটি উদাহরণে পরিণত হয়েছে।"
মাযান্দারানের ইসলামিক প্রচারণার সমন্বয় পরিষদের প্রধান শত্রুদের ইরান-বিরোধী নীতি অব্যাহত থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন: "৬০ এর দশকে (১৯৮০ এর দশক) যখন বিপ্লবী ব্যক্তিত্বদের উপর সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পেয়েছিল, আজ এই নীতিগুলি ইরানের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সংকর যুদ্ধ, সাইবার আক্রমণ এবং মনস্তাত্ত্বিক ও মিডিয়া যুদ্ধের আকারে অনুসরণ করা হচ্ছে।"
আসগারি বলেন: "১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ এই চাপের একটি স্পষ্ট উদাহরণ ছিল, যার সময় নারী, শিশু, উদ্ধারকর্মী, পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং সামরিক কমান্ডারসহ শত শত স্বদেশী শহীদ হয়েছিলেন।"
তিনি আরও বলেন: "এই পদক্ষেপগুলি বিশ্ব সাম্রাজ্যের মন্দতার ধারাবাহিকতা দেখায়, যা এখনও মহৎ ইরানি জনগণকে হুমকি দিচ্ছে, এবং গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে চলমান জায়নবাদী শাসনের অন্যায় ও অপরাধগুলি এই সহিংসতার আরেকটি উদাহরণ।"
মাযান্দারানের ইসলামিক প্রচারণার সমন্বয় পরিষদের প্রধান জোর দিয়ে বলেন যে ১২ দিনের যুদ্ধ কেবল একটি সামরিক যুদ্ধ ছিল না, তিনি বলেন: "এই যুদ্ধ ইরানের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক, সাইবার, মিডিয়া এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সংমিশ্রণের একটি প্রকাশ ছিল, যা জনগণের বুদ্ধিমান প্রতিরোধ এবং ঐক্যের মাধ্যমে শত্রুদের ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল।"
আসগারি শহীদ রাজাই, ১৭ই শাহরিভারের শহীদ এবং চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং বলেন: "আমাদের সর্বদা সেবা এবং আত্মত্যাগের শহীদদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং সরকারি সপ্তাহের শহীদরাও এই প্রিয়জনদের মধ্যে রয়েছেন যারা এই গৌরবময় পথে হেঁটেছেন।"
তিনি আরও বলেন: "গতকাল গভর্নরের জেনারেল ম্যানেজারদের এবং সরকারি সপ্তাহের সমন্বয় কমিটির সচিবের সাথে বৈঠকে ৮ই শাহরিভার তারিখে প্রদেশের কেন্দ্রে একটি বিশিষ্ট এবং ব্যাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।"
মাযান্দারানের ইসলামিক প্রচারণার সমন্বয় পরিষদের প্রধান বলেন: "এই অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক এবং আনুষ্ঠানিক অংশ থাকবে, যেখানে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি, গত এক বছরে সরকারের কর্মক্ষমতা এবং গত সাতচল্লিশ বছরে ব্যবস্থার অর্জনগুলি জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হবে।"
আসগারি বলেন যে এই অনুষ্ঠানটি প্রতিরোধ এবং আত্মত্যাগের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার একটি সুযোগ, এবং তিনি বলেন: "আমাদের লক্ষ্য হল জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করা, নতুন প্রজন্মের মধ্যে আত্মত্যাগ, প্রতিরোধ এবং সৎ সেবার ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া, এবং সেইসাথে আধিপত্যবাদী ব্যবস্থাকে নিন্দা করা এবং মার্কিন সরকার ও জায়নবাদী শাসনের সন্ত্রাসী চেহারা উন্মোচন করা।"
শেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন: "সর্বোচ্চ নেতার দিকনির্দেশনা এবং সকল প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে, এই অনুষ্ঠানগুলি সফলভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং মহান শহীদদের পথ অব্যাহত থাকবে যাতে ইরানের জনগণ প্রতিরোধ এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।"
