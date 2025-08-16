ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আরবাইন স্মরণে ১৪০টি দেশের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী কারবালায় উপস্থিত হন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকি বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও, ইমাম হুসেনের আরবাইন দিবসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শুক্রবার সকাল থেকেই তীর্থযাত্রীরা ইমাম হুসেন এবং তাঁর ভাই আবুল-ফজল আল-আব্বাস (আঃ) এর মাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে তীর্থযাত্রীদের সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পরিষেবা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির দ্বারা এই পবিত্র শহরে ব্যাপক প্রস্তুতি দেখা গেছে।
ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে ইমাম হুসেনের আরবাইনের দিনগুলিতে, পবিত্র কারবালা শহরে ইমাম হুসেন (আ.)-এর শাহাদাতের আরবাইন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ১৪০টি দেশ থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ বিদেশী তীর্থযাত্রীকে আতিথ্য দিয়েছে দেশটি।
আরবাইনের দিনগুলিতে কারবালার দিকে যাওয়ার পথগুলিতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর মিছিল দেখা যেত, যেখানে কাফেলাগুলি পরিষেবা, খাদ্য, আশ্রয় এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান করত; এমন একটি দৃশ্য যা আরবাইনের স্মরণের সাথে আধ্যাত্মিক সংযোগের গভীরতা প্রদর্শন করে।
নিরাপত্তার দিক থেকে, তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে, এবং পরিবহন মন্ত্রণালয় কারবালায় আসা-যাওয়া করা এবং আসা-যাওয়া করা লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যার সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করেছে।
আরবাইন তীর্থযাত্রা ইসলামী বিশ্বে একটি ব্যতিক্রমী উপলক্ষ যা তার ধর্মীয় মাত্রার বাইরেও একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যা ঐক্য ও সংহতির মূল্যবোধের ভিত্তিতে মুসলমানদের একত্রিত করে এবং আহলে বাইত (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এর পথের প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রদর্শন করে।
