বন্দী অবস্থায় প্রতিরোধকে পবিত্র প্রতিরক্ষার বর্ণনায় আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে।

আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাহসী স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের ইসলামিক মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের বার্ষিকীতে, ইসলামিক বিপ্লব ও পবিত্র প্রতিরক্ষা জাতীয় জাদুঘরের ফাক্কাহ ডিজিটাল গ্যালারিতে "আমি ইব্রাহিম হাদি নই" বইটির উন্মোচন এবং সমালোচনা ও পর্যালোচনার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক বিপ্লব ও পবিত্র প্রতিরক্ষা জাতীয় জাদুঘরের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেহেদি আমিরিয়ান, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যোদ্ধা ইব্রাহিম হাদি, যিনি বইটির কথক, সাহিত্য সমালোচক মোহাম্মদ কাসেমিপুর, বইটির লেখক আমির নুবরানি এবং গণমাধ্যম ও পবিত্র প্রতিরক্ষা সাহিত্যের অনুরাগীদের একটি দল।
অনুষ্ঠানের শুরুতে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিরিয়ান আট বছরের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিভিন্ন দিকগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন যে পবিত্র প্রতিরক্ষা কেবল যুদ্ধের ময়দানেই ছিল না, বরং পরিবারের মধ্যেও প্রবাহিত ছিল। তিনি বলেন: "পবিত্র প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত ছিলেন; কমান্ডার এবং বাসিজিরা যারা কাঁটাতারের পেছনে ছিলেন, তাদের থেকে শুরু করে যোদ্ধাদের বাবা, মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা, যারা এই পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।"
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিরিয়ান আরও বলেন: "১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধও অনেক ঘটনা ধারণ করে, যা বিবেচনা করে পবিত্র প্রতিরক্ষার পরিবেশকে আরও ভালোভাবে বোঝা যায়; অতএব, শহীদ এবং আত্মত্যাগকারীদের স্ত্রী, সন্তান এবং পিতামাতারা যে কষ্ট সহ্য করেন, সে সম্পর্কে আরও বেশি কথা বলা উচিত এবং তাদের আরও বেশি সমর্থন করা উচিত।"
ইসলামিক বিপ্লব ও পবিত্র প্রতিরক্ষা জাতীয় জাদুঘরের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন: "স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের ক্ষেত্রটি যেভাবে মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য, সেভাবে পায়নি। যদিও কিছু প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা কাজ করেছে, তবে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিরোধের একটি অর্থ আছে, কিন্তু বন্দী অবস্থায় প্রতিরোধের আরেকটি অর্থ আছে। যে যোদ্ধা কাঁটাতারের পেছনে বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করে, সে এক ধরনের সংগ্রাম করে, কিন্তু যখন সে শত্রুর মাটিতে এবং তার অধীনে বন্দী হয়, তখন সে ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। শত্রুর কারাগারেও আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যোদ্ধারা প্রতিরোধ থেকে হাত গুটিয়ে নেননি।"
তিনি স্পষ্ট করেন: "বন্দী অবস্থায়, শত্রুর ছায়া বন্দীর মাথার উপর থাকে; সে খাবার, মৌলিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং ব্যক্তিগত কার্যক্রম পর্যন্ত শত্রুর চাপে থাকে। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে যে বন্দীর উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই, কিন্তু আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যোদ্ধারা সেই পরিস্থিতিতেও সংগ্রাম এবং প্রতিরোধ থেকে বিরত থাকেননি। এই ধারণাটিকে পবিত্র প্রতিরক্ষার বর্ণনায় আরও বেশি করে তুলে ধরতে হবে।"
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিরিয়ান বলেন যে পবিত্র প্রতিরক্ষা এবং বিশেষ করে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যোদ্ধাদের ক্ষেত্রটিতে আরও অনেক বই এবং লিখিত কাজ প্রয়োজন। তিনি বলেন: "যুদ্ধের ময়দানে প্রতিরোধ আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা, কিন্তু বন্দী অবস্থায়, শত্রুর পায়ের নিচে প্রতিরোধ, দৃঢ়তার অন্য একটি অর্থ, যা মনোযোগ এবং পর্যালোচনা করা উচিত। এই ক্ষেত্রে বই অধ্যয়ন এবং প্রকাশ করা একটি মূল্যবান পদক্ষেপ এবং এটি প্রসারিত করা উচিত।"
এরপরে, "আমি ইব্রাহিম হাদি নই" বইটির লেখক আমির নুবরানি তার বক্তব্যে এই কাজটি কীভাবে তৈরি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বলেন: "শহীদের বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর, তার ভাই কিছু স্মৃতিচারণ করেছিলেন, যা এই বইয়ের একটি অংশ লেখার ভিত্তি হয়েছিল। আসলে, এই বর্ণনাগুলি সংগ্রহ করার জন্য যে প্রচেষ্টা এবং কষ্ট করা হয়েছিল, তার ফলেই এই মহান শহীদ সম্পর্কে একটি স্থায়ী কাজ তৈরি হয়েছে।"
