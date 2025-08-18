কার্টুন | বৃহত্তর ইসরায়েলের বিভ্রম!

১৮ আগস্ট ২০২৫ - ১৩:১০
News ID: 1717928
Source: ABNA
আহলুলবায়ত নিউজ এজেন্সি (ABNA) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সম্প্রতি জায়নবাদী চ্যানেল "আই২৪" এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেছেন: "আমি একটি ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক মিশন পরিচালনা করছি এবং বৃহত্তর ইসরায়েলের স্বপ্নের সাথে মানসিকভাবে জড়িত।" এই মন্তব্যগুলি বিশ্বজুড়ে দেশ ও কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে এই অঞ্চলের কর্মকর্তাদের, তীব্র প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে এবং মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক নিন্দা সৃষ্টি করেছে।
