‘শহীদ সোলেইমানি’ উৎক্ষেপণ করবে ইরান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের মহাকাশ সংস্থা ঘোষণা দিয়েছে , আগামী বছরের মধ্যে ২০টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে এই প্রকল্প সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
ইরানের মহাকাশ সংস্থার প্রধান হাসান সালারিয়েহ জানান, পুরোপুরি দেশীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতার মাধ্যমে তৈরি এই সংকীর্ণ ব্যান্ড স্যাটেলাইটগুলো ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) সেবার পরিসর বাড়াতে সহায়ক হবে।
তিনি আরও জানান, প্রায় ২০টি স্যাটেলাইট বিভিন্ন কক্ষপথে স্থাপন করা হবে, যাতে সারা দেশে সংকীর্ণ ব্যান্ড যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।
সালারিয়েহ বলেন, ‘নক্ষত্রমণ্ডলের নকশা পর্ব ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়েছিল এবং বেশিরভাগ সাবসিস্টেম এখন নির্মাণাধীন। প্রকল্পটি বেসরকারি এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার একটি কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।’
উল্লেখ্য যে, ইরানি বর্ষপঞ্জি বা সৌর হিজরি বর্ষপঞ্জি, ইরান ও আফগানিস্তানের জাতীয় বর্ষপঞ্জি। এটি একটি সৌর বর্ষপঞ্জি, যা বসন্ত বিষুব বা মহাবিষুব থেকে শুরু হয়। এটি গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সাধারণত ২১শে মার্চ তারিখে শুরু হয়। নওরোজ, যা ফার্সি নববর্ষ, এই বর্ষপঞ্জির প্রথম দিন।
সূত্র: তাসনিম নিউজ
