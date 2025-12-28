আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী: ঈমান-ঐক্য-আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বে নতুন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে ইরান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সর্ব্বোচ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী বলেন, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইরানি জাতি, ঈমান এবং সৎকর্মের ছায়ায় তার ক্ষমতা ব্যবহার করে- দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারী স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং বিশ্বের কাছে ইসলামী মূল্যবোধকে আগের চেয়েও জোরেশোরে প্রচার করতে পারে।
শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ইউরোপে ইসলামী ছাত্রসংঘগুলোর ইউনিয়নের ৫৯তম বার্ষিক সম্মেলনে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী একটি বার্তা পাঠিয়েছেন।
সর্ব্বোচ নেতা উল্লেখ করেন, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নিপীড়কদের সৃষ্ট অস্থিরতা পারমাণবিক সমস্যা থেকে নয়, বরং অন্যায্য শৃঙ্খলা ও বৈশ্বিক আধিপত্যের প্রতি চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি একটি ন্যায়সঙ্গত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতি ইরানের অঙ্গীকার থেকে উদ্ভূত।
সর্ব্বোচ নেতা বলেন, আমাদের কিছু বিজ্ঞানী, কমান্ডার এবং আমাদের প্রিয় মানুষের শাহাদাতের গভীর শোক ইরানি যুবকদের দমন করতে পারেনি এবং পারবেও না। এই শহীদদের পরিবারগুলোও এই আন্দোলনের পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম।
আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী আরও বলেন, তোমরা, বিশেষ করে বিদেশে যারা আছো- তোমরা এই মহান দায়িত্বের অংশ। তোমাদের হৃদয় স্রষ্টার কাছে সমর্পণ করো, তোমাদের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দাও এবং সংগঠনগুলোকে এই দিকে পরিচালিত করো। আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় পূর্ণ বিজয় তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।
