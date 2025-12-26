  1. Home
হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর মাজারের ব্যবস্থপনার দায়িত্বে ৬০০ জন মহিলা খাদেম পারিবারিক সমস্যার ধর্মীয় সমাধানের প্রশিক্ষন নিচ্ছেন।

২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১০:২৬
"সুখের অলৌকিক ঘটনা" প্রশিক্ষণ কোর্সটি ৬০০ জন মহিলা খাদেমের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা পরিবার ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশিকাগুলির উপর আলোকপাত করে, পাশাপাশি পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য ধর্মীয় সমাধানের সাথে মহিলাদের পরিচিত করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই কোর্সটি সোমবার সকাল ও বিকেলে দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, পবিত্র মাজারের শিক্ষা বিভাগের সহায়তায়, চারটি বিভাগে, যেখানে পরিবারগুলির মুখোমুখি সমস্যা এবং সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সমাধান এবং কৌশল প্রদানের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

পরিবার ও ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশিকাগুলির উপর আলোকপাত করে সিস্টার্সের প্রায় ৬০০ জন সম্মানসূচক এবং সরকারী কর্মচারীর অংশগ্রহণে "অলৌকিক সুখ" কোর্সটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই কোর্সে নারীরা পারিবারিক সমস্যা ও দ্বিধা সমাধানে ধর্মীয় নেতা এবং আহলে বাইত (আ.)-এর সমাধান সম্পর্কে শিখবেন। এই কোর্সের উদ্দেশ্য হলো ইসলামী জীবনধারা শেখানোর পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

