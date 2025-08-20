গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ১৯ হাজার শিশু নিহত

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার সরকারি গণমাধ্যম অফিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনীর চলমান হামলায় এখন পর্যন্ত ৬২ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে প্রায় ১৯ হাজারই শিশু। প্রায় দুই বছর ধরে চলা এই যুদ্ধকে অনেকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য গঠিত সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) জানিয়েছে যে, গাজা উপত্যকায় শিশুদের জন্য আর কোনো নিরাপদ স্থান নেই। ইসরায়েলের অবরোধের কারণে জরুরি খাদ্য ও ওষুধ সরবরাহ বন্ধ থাকায় সেখানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে।
সংস্থাটি আরও জানায়, ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলগুলোতে লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। ফিলিস্তিনিরা জাতিসংঘের পতাকার নিচে নিরাপত্তা খুঁজলেও সেসব আশ্রয়কেন্দ্রও এখন মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে। সংস্থাটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, গাজায় কোনো স্থানই শিশুদের জন্য নিরাপদ নয় এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন।
জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ-এর বরাত দিয়ে ইউএনআরডব্লিউএ জানিয়েছে, ইসরায়েল একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ভেঙে আক্রমণ শুরু করার পর থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৫৪০ জনেরও বেশি শিশু নিহত হয়েছে।
এদিকে, গাজায় চলমান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করতে নতুন করে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় দেওয়া সর্বশেষ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। তবে, হামাস দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি জানালেও, ইসরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে।
হামাস এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানায়, তারা ও অন্যান্য ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী মধ্যস্থতাকারীদের কাছে ইতিবাচক বার্তা পাঠিয়েছে। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অব ইসরায়েল এবং চ্যানেল ১২ এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
