  1. Home
  2. সেবা
  3. আমেরিকার সংবাদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ দমন

২১ আগস্ট ২০২৫ - ১৬:৪১
News ID: 1719026
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ দমন

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে তারা বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত হওয়ার কারণে ৬,০০০ এরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিসা বাতিল করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শারীরিক আক্রমণ, মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো, চুরি ও "সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন" করার মতো মামলাসহ একাধিক বেআইনি তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে অনেক বিদেশী ছাত্রের আন্তর্জাতিক ছাত্র ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ফলে নাগরিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার, বিশেষ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর এর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। 

একদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জোর দিয়ে বলেছে যে ভিসা বাতিল আইনের কাঠামোর ভিত্তিতে এবং জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য করা হয়েছে।

কিন্তু অন্যদিকে, বিশেষ করে স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদনে উল্লেখিত "সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন" বিভাগটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে এই শব্দটিকে ব্যাপকভাবে এবং অস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশের সাথে সম্পর্কিত করা হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনেক মনোযোগ পেয়েছে তা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ: ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন এবং আন্তর্জাতিক সংঘাতে ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো।

আমেরিকান ক্যাম্পাসগুলোতে অনেক আন্তর্জাতিক ছাত্র এবং কর্মী ফিলিস্তিনের প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন প্রকাশের অধিকার প্রয়োগ করছেন। এই সমর্থন কার্যক্রমের মধ্যে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ, অনলাইনে মতামত প্রকাশ, নাগরিকসুলভ সক্রিয়তা এবং এমনকি শিক্ষামূলক প্রচারণা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

কাজ চলছে 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha