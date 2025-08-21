  1. Home
পেজেশকিয়ান: বেলারুশ সফর ইরান ও বেলারুশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট হবে

২১ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:৪৯
News ID: 1718811
Source: ABNA
মাসুদ পেজেশকিয়ান তার ব্যক্তিগত পাতায় লিখেছেন: "বেলারুশ সফর ইরান ও বেলারুশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট হবে এবং এর উজ্জ্বল অর্জন ও ফলাফল থাকবে।"

আবনা বার্তা সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, দেশের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বেলারুশে তার সরকারি সফর থেকে ফেরার পর তার ব্যক্তিগত পাতায় লিখেছেন: "বেলারুশ সফর ইরান ও বেলারুশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি টার্নিং পয়েন্ট হবে এবং এর উজ্জ্বল অর্জন ও ফলাফল থাকবে।" তিনি আরও বলেন: "ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বেলারুশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান রোডম্যাপ শীঘ্রই একটি ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের নথিতে রূপান্তরিত হবে।"

