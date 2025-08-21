  1. Home
আরাকচি: তালেবান আফগানিস্তানের শিয়াদের অধিকার রক্ষা করেনি

২১ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:৫০
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি ইরনা-কে দেওয়া এক নতুন সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেছেন যে, আফগানিস্তানে নিরাপত্তার আপেক্ষিক উন্নতি সত্ত্বেও তালেবান শিয়াদের অধিকার রক্ষা করেনি এবং এখনও জলবন্টন, অভিবাসী এবং ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিষয়ে ইরানের প্রত্যাশা পূরণ করেনি।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচি বুধবার (ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা-র সাথে) প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে আফগানিস্তানের মূল বিষয়গুলো নিয়ে তালেবানের কার্যকারিতার সমালোচনা করেছেন।

তিনি বলেন, নিজেদের জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য এই গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ইরান এখনও তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া থেকে অনেক দূরে।

অভিবাসী, মাদক, সন্ত্রাসবাদ, সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্য, জলের সমস্যা, ফারসি ভাষা এবং বিশেষ করে শিয়াদের নিরাপত্তা সহ ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যেকার অসংখ্য চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে আরাকচি বলেন: "আমরা এই বিষয়গুলো উপেক্ষা করতে পারি না।"

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন যে, তালেবান কিছু ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন: "শিয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরে তাদের অধিকার রক্ষা করা হয়নি।"

এছাড়াও, এটা বলা উচিত যে, ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তালেবান শিয়াদের ব্যক্তিগত আইন বাতিল করেছে এবং জাফরি ফিকাহ-এর সমস্ত বই বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং সরকারি গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করেছে। এই গোষ্ঠী জোর দিয়ে বলেছে যে আফগানিস্তানের আইন হানাফি ফিকাহ-এর উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

সাক্ষাৎকারের অন্য অংশে, আরাকচি হিরমন্দ নদী থেকে ইরানের জলবন্টনের অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে জলবন্টন অধিকারের অবস্থা "উন্নত হয়েছে, তবে এখনও প্রত্যাশিত স্তরে পৌঁছায়নি।" তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে আফগানিস্তানে ইরানের নাগরিকদের ব্যাংকিং সমস্যা এখনও সমাধান হয়নি।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে তালেবানের সঙ্গে একটি চুক্তির খবরও দেন এবং বলেন: "এক মিলিয়ন অভিবাসীকে আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, দুই পক্ষের সম্পর্কের মধ্যে কোনো সংকট সৃষ্টি না করেই।" এটি এমন পরিস্থিতিতে ঘটেছে যেখানে প্রাথমিক দিনগুলোতে এবং আফগান ও ইরানি জনগণের বাহিনীর আগমনের আগে পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ছিল।

