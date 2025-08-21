  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-প্ররোচনামূলক নীতির নিন্দা

২১ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:৫০
News ID: 1718813
Source: ABNA
ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-প্ররোচনামূলক নীতির নিন্দা

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভেনিজুয়েলার জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মার্কিন হুমকির নিন্দা করেছে।

আবনা বার্তা সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভেনিজুয়েলার জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মার্কিন হুমকির নিন্দা জানিয়েছে এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দুঃসাহসিক কার্যকলাপের বিপজ্জনক প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপগুলো ভেনিজুয়েলার জনগণের প্রতি এই দেশের হস্তক্ষেপমূলক ও অবৈধ নীতির ধারাবাহিকতা, যা জাতিসংঘের সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ২-এর ধারা ৪, যা স্বাধীন দেশগুলোর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বা হুমকির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। এটি আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নিয়ম ও মানদণ্ড সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান অবহেলার একটি স্পষ্ট লক্ষণ।

জাতিসংঘের সনদের মৌলিক নীতিগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, যা জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করার পাশাপাশি স্বাধীন দেশগুলোর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান বলিভারিয়ান প্রজাতন্ত্র ভেনিজুয়েলার জনগণ ও সরকারের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে সম্ভাব্য বিপজ্জনক ও শান্তি-হুমকির পরিস্থিতির প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও মহাসচিবের জরুরি মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে।

Your Comment

You are replying to: .
captcha