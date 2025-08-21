  1. Home
ইসরায়েল ২০২৫ সালের বাজেট বাড়ালো / নেতানিয়াহু যুদ্ধের বাজেট বাড়ালেন

২১ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:৫১
News ID: 1718814
Source: ABNA
ইসরায়েলের সরকার ২০২৫ সালের বাজেট ৯ বিলিয়ন ডলার বাড়ানোর অনুমোদন দিয়ে আবারও দেখিয়েছে যে গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং ইরানের সঙ্গে সংঘাত এই শাসনের প্রধান অগ্রাধিকার।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার তাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০২৫ সালের বাজেট ৩১ বিলিয়ন শেকেল (৯ বিলিয়ন ডলার) বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই অর্থের বেশিরভাগ তথাকথিত প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ১.৬ বিলিয়ন শেকেল (৪৭৩ মিলিয়ন ডলার) গাজার মানবিক সহায়তার জন্যও বিবেচনা করা হয়েছে; হিব্রু মিডিয়া অনুসারে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো তেল আভিভের ভাবমূর্তি "সাদা করা"।

এই সাহায্য বরাদ্দ এবং যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য সমস্ত মন্ত্রণালয়ের বাজেটের ৩.৩৫ শতাংশ হ্রাস, সেইসাথে ইহুদি ধর্মীয় স্কুলগুলোতে (হারেদি) "নতুন দিগন্ত" নামক শিক্ষামূলক কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত জোট চুক্তির বাজেট থেকে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন শেকেল ফেরত নেওয়া নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভার কিছু সদস্যের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এই পরিবর্তনগুলো আগামী বছরের শুরু থেকে কার্যকর হবে, যদি নেসেট দ্বারা অনুমোদিত হয়।

ইয়াদিওথ আহরোনথ সংবাদপত্র জানিয়েছে যে ইসরায়েলি শাসনের যেসকল মন্ত্রণালয়ের বাজেট বড়, তাদের বাজেট হ্রাসও বেশি হবে, এবং এই শাসনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় সবচেয়ে বেশি হ্রাসের শিকার হবে। একই সময়ে, ইসরায়েলি সরকার যুদ্ধের ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে: বেতনবিহীন ছুটির জন্য ৩২০ মিলিয়ন শেকেল, আশ্রয়কেন্দ্র শক্তিশালী করার জন্য ১০০ মিলিয়ন শেকেল, হাইফাতে সরকারি কমপ্লেক্স পুনর্গঠনের জন্য ১৩৫ মিলিয়ন শেকেল, উত্তরাঞ্চলীয় বসতিগুলোর জন্য ১০০ মিলিয়ন শেকেল এবং স্থানীয় পরিষদগুলোকে সহায়তার জন্য ২৯৮ মিলিয়ন শেকেল।

ইসরায়েলি শাসনের ২০২৫ সালের মূল বাজেটটি এর আগে মার্চ মাসে মোট ৭৫৫ বিলিয়ন শেকেল (প্রায় ২০৫ বিলিয়ন ডলার) হিসাবে অনুমোদিত হয়েছিল, কিন্তু গাজার বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ এবং অন্যান্য ফ্রন্টে সংঘাত ইসরায়েলি সরকারকে তার বাজেট আবারও বাড়াতে বাধ্য করেছে। হিব্রু মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি শাসনের এই বছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫.২ শতাংশে পৌঁছাবে; গ্লোবস সংবাদপত্রের মতে, এই সংখ্যাটি গাজা যুদ্ধের খরচ এবং ইরানের বিরুদ্ধে ১২ দিনের যুদ্ধের নেতিবাচক পরিণতির কারণে হয়েছে।

ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে এই বাজেট বৃদ্ধি ২০২৫ সালের শেষ পর্যন্ত ভারী সামরিক অভিযান চালিয়ে যাওয়া এবং এমনকি গাজার সম্পূর্ণ দখলের দৃশ্যকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব করবে। এইভাবে, মোট ব্যয়ের সীমা প্রায় ৬৫০ বিলিয়ন শেকেলে পৌঁছাবে। আরও বলা হয়েছে যে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪.৯ শতাংশ থেকে ৫.২ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে, যা ৬ বিলিয়ন শেকেলের সমতুল্য, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হলেও প্রতিরক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দকৃত বৃদ্ধির পরিমাণের চেয়ে অনেক কম।

ইসরায়েলের অর্থ মন্ত্রণালয় জোর দিয়ে বলেছে যে পূর্ববর্তী পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি কর রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে।

ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার বৈঠকের সময়, ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী "বেজালেল স্মোট্রিচ" যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট কমানোর কারণে এই শাসনের মন্ত্রিসভার কিছু মন্ত্রীর আক্রমণের শিকার হন। নিজের defensively, তিনি বলেন: "যুদ্ধের সময় অর্থমন্ত্রী হওয়া সহজ নয়, বিশেষ করে যখন আপনাকে কিছু জনতুষ্টিবাদী মন্ত্রীর মুখোমুখি হতে হয় যারা কেবল সংবাদপত্রের শিরোনাম চায়।" তিনি তার সমর্থনের জন্য নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ জানান এবং দাবি করেন যে ইরানের অস্তিত্বের হুমকি মোকাবেলা এবং ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য।

ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রী "ইসরায়েল কাৎজ"ও বাজেট বৃদ্ধিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন এবং বলেন যে এই পদক্ষেপ সেনাবাহিনীকে ইরানের হুমকি মোকাবেলা করতে এবং গাজা যুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম করবে।

তবে, ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, যার মধ্যে "ইয়োআভ কিশ" (শিক্ষামন্ত্রী), "ইতামার বেন-গভির" (অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী), "আমিচাই এলিয়াহু" (ঐতিহ্য মন্ত্রী) এবং "ইৎজাক ভাসারলাউফ" (নেগেভ এবং গালিল উন্নয়ন মন্ত্রী) এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। কিশ এবং বেন-গভির একটি যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে স্কুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতি মনোযোগ না দিলে তারা প্রস্তাবিত বাজেটের বিরোধিতা করবেন।

বেন-গভির এই কেলেঙ্কারির জন্য নেতানিয়াহুকে দায়ী করেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "আপনি কেন গাজার শিশুদের অগ্রাধিকার দেন?" কিশও স্মোট্রিচকে কঠোর ভাষায় উদ্দেশ্য করে বলেন: "আপনি বড় অহংকারী একজন ছোট মানুষ এবং আপনি ইসরায়েলের শিশুদের চেয়ে গাজার শিশুদেরকে প্রাধান্য দেন।"

এর জবাবে, নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেন যে গাজার জন্য বরাদ্দকৃত সাহায্য হামাসের কাছে পৌঁছাবে না এবং কেবল ত্রাণ কেন্দ্র ও জনগণের কাছে স্থানান্তরিত হবে।

এদিকে, "মোশে গাফনি", "ইয়াহাদুত হাতোরাহ" দলের সহ-সভাপতিও ইসরায়েলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে নেতানিয়াহু এবং স্মোট্রিচ পূর্ববর্তী চুক্তি লঙ্ঘন করে, হাজার হাজার হারেদি শিক্ষকের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট বিনা অনুমতিতে বাজেয়াপ্ত করেছেন; এই বিষয়টি ধর্মীয় দল এবং ইসরায়েলি সরকারের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

