আল-হাশদ আশ-শাবি আইন নিয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ইরাকি প্রতিনিধিদের প্রতিক্রিয়া

২১ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:৫২
ইরাকি প্রতিনিধিরা আল-হাশদ আশ-শাবি আইনের জাতীয় প্রকৃতি তুলে ধরে এর অনুমোদন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীর পূর্ণ প্রস্তুতির ওপর জোর দিয়েছেন।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (আবনা)-এর প্রতিবেদন অনুসারে, ইরাকি সংসদের সদস্য মুহাম্মদ আল-খাফাজি বলেছেন যে, সংসদে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল জন-সংহতি বাহিনীর পরিষেবা বা পেনশন আইন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো হস্তক্ষেপ বা তত্ত্বাবধানের বিরোধী।

তিনি জোর দিয়ে বলেন: "কেবলমাত্র ইরাকি সংসদই এই আইন অনুমোদনের একমাত্র কর্তৃপক্ষ এবং কোনো বিদেশি কর্তৃপক্ষের দেশের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।"

আল-খাফাজি আরও আফসোস প্রকাশ করেন যে কিছু পক্ষ বিদেশি চাহিদার অনুকরণ করে জাতীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং সমস্ত প্রতিনিধিদেরকে "ইরাকের জন-সংহতি সংস্থা'র কাঠামোবদ্ধকরণ" আইন অনুমোদনের পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

একই সময়ে, ইরাকি সংসদের আরেক সদস্য, ফিরাস আল-মুসলামাভি, উল্লেখ করেছেন যে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী এবং জন-সংহতি সংস্থা ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত রক্ষা করতে এবং যেকোনো বাহ্যিক হুমকি, বিশেষ করে সিরিয়া ও জর্ডানের সীমান্তে আইএসআইএস-এর শিবিরগুলো থেকে উদ্ভূত হুমকি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

তিনি আরও বলেন: "মার্কিন বাহিনীর কিছু ঘাঁটি থেকে প্রত্যাহার হিসাবে যা ঘোষণা করা হয়েছে, তা আসলে বাহিনীর পুনর্বিন্যাস এবং স্থানান্তর, এবং এটি কোনো নিরাপত্তা শূন্যতা তৈরি করবে না, কারণ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব সর্বদা ইরাকের নিরাপত্তা বাহিনী এবং জন-সংহতি সংস্থার উপর ছিল।"

আল-মুসলামাভি জোর দিয়ে বলেন যে, আল-আনবারের "আইন আল-আসাদ" ঘাঁটি এবং বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে "ভিক্টোরিয়া" ঘাঁটি থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের ঘোষণা কোনো প্রকৃত সামরিক প্রত্যাহার নয় এবং এটিকে কেবল বাহিনীর পুনর্বিন্যাস হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

জন-সংহতি সংস্থা আইনটি একটি সংবেদনশীল আইন, যা সংসদের আসন্ন অধিবেশনে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রত্যাশিত, এবং এই বিষয়টি রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক চাপের মধ্যে রয়েছে।

ইরাকি সংসদ জন-সংহতি বাহিনী (আল-হাশদ আশ-শাবি)-এর পরিষেবা এবং পেনশন আইন অনুমোদনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দিচ্ছে, যদিও এই প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রাজনৈতিক চাপ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলি শাসনের পক্ষ থেকে, বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আইনের সমর্থক প্রতিনিধিরা বিশ্বাস করেন যে এর অনুমোদন এই সংস্থার যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

বিশ্লেষকরাও বিশ্বাস করেন যে এই বিলের অনুমোদন জন-সংহতি সংস্থার আইনি এবং আইনগত অবস্থানে একটি টার্নিং পয়েন্ট হবে; যে প্রতিষ্ঠানটি গত কয়েক বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রভাগে ছিল।

বিশ্লেষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে, বর্তমান পরিস্থিতি স্বাধীন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য ইরাকের জাতীয় সংকল্প এবং সেগুলোকে দুর্বল করার জন্য বাহ্যিক চাপের মধ্যে একটি সংঘাতের প্রতিফলন; একটি সংঘাত যার ফলাফল ইরাকের স্থিতিশীলতা ও স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ পথ নির্ধারণ করতে পারে।

ইরাকের জন-সংহতি সংস্থা দেশের সামরিক ও সশস্ত্র বাহিনীর একটি অংশ, যা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের কমান্ডের অধীনে রয়েছে। এই সংস্থাটি ইরাকের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী সিস্তানির পক্ষ থেকে জিহাদ আল-কিফাইয়াহ্ ফতোয়া জারির পর গঠিত হয়েছিল, যখন তাকফিরি ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএসআইএস ইরাকের প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেছিল, এবং এই গোষ্ঠী থেকে দেশকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

