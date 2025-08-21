হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার চ্যালেঞ্জ: "শেখ নাঈম কাসেম" কীভাবে সমীকরণ ভেঙে দিলেন?

আবনা বার্তা সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, লেবাননের আল-আখবার সংবাদপত্র একটি নিবন্ধে ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সেক্রেটারি আলী লারিজানির লেবানন সফর এবং দেশটিতে মার্কিন দূত থমাস বারাক ও মর্গান ওর্তাগুসের উপস্থিতির পর বৈরুতের কূটনৈতিক ব্যস্ততা পর্যালোচনা করেছে। এটি আরও জানিয়েছে যে সৌদি দূত ইয়াজিদ বিন ফারহানও বৈরুত সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ওয়াশিংটন লেবাননের ফ্রন্টে "চাপের কূটনীতি" সক্রিয় করা অব্যাহত রেখেছে এবং এর প্রতিনিধিরা লেবাননের কর্মকর্তাদের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও এই সফরটি লেবাননের কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করার জন্য করা হয়েছিল, তবে মার্কিন প্রতিনিধিদল মূলত লেবাননের অবস্থান, বিশেষ করে আলী লারিজানির বৈরুত সফরের পর, যাচাই করতে চেয়েছিল।
বারাক এবং ওর্তাগুসের সফর সংক্ষিপ্ত ছিল এবং তারা বৈঠক শেষ হওয়ার পরপরই দখলকৃত অঞ্চলে চলে যান। লেবাননের উপ-প্রধানমন্ত্রী তারিক মিট্রি কাতারের আল-আরাবি টিভি চ্যানেলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে যদি ইসরায়েল মার্কিন নথিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হয়, তাহলে লেবাননও সেই নথিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার প্রয়োজন দেখবে না।
হিজবুল্লাহর মহাসচিবের বক্তব্যের পরিণতি
সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো হিজবুল্লাহর মহাসচিব শেখ নাঈম কাসেমের সাম্প্রতিক বক্তব্যকে যুদ্ধের অবসানের পর থেকে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠোরতম বক্তব্য হিসাবে মূল্যায়ন করেছে এবং বলেছে যে এই কথাগুলো লেবাননে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল এবং লেবাননের কর্মকর্তাদের তাদের সিদ্ধান্তে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। এর ফলে বারাকের লেবাননের তিন রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার রুডলফ হেইকালের সাথে বৈঠকে শেখ নাঈম কাসেমের বক্তব্যের বিষয়বস্তুও উত্থাপিত হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো প্রকাশ করেছে যে লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন বারাক এবং ওর্তাগুসের সাথে তার বৈঠকে তিনটি মৌলিক বিষয় উত্থাপন করেছেন:
প্রথমত: আউন জোর দিয়ে বলেন যে লেবানন প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অস্ত্র সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং লেবাননের সেনাবাহিনী সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য একটি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তৈরির জন্য দায়ী। অতএব, আমেরিকাকে অবশ্যই চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে দামেস্ক এবং তেল আভিভের সম্মতি পেতে হবে, কারণ লেবানন পারস্পরিক পদক্ষেপ ছাড়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেতে পারে না।
দ্বিতীয়ত: আউন লেবাননের সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং বলেন যে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় সক্ষমতা এবং সরঞ্জাম নেই এবং এটি একা এই মিশন সম্পন্ন করতে পারবে না। তিনি বলেন যে লেবাননের সেনাবাহিনী সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করছে।
তৃতীয়ত: আউন লেবাননকে আর্থিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের প্রকল্পটি শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরির আহ্বান জানান।
লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম বারাকের সাথে বৈঠকে ইসরায়েলের উপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের আগ্রাসী পদক্ষেপ বন্ধ করা, দখলকৃত এলাকা থেকে প্রত্যাহার এবং বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে মার্কিন পক্ষের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি লেবাননের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা আর্থিকভাবে এবং সরঞ্জামাদির দিক থেকে সমর্থন ও শক্তিশালী করার অগ্রাধিকারের ওপরও জোর দেন, যাতে তারা প্রয়োজনীয় মিশন সম্পন্ন করতে পারে।
একটি সংশ্লিষ্ট সরকারি সূত্রের মতে, আউন এবং সালাম ভেবেছিলেন যে হিজবুল্লাহ নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে নীরব থাকবে এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিক ইসরায়েলি হুমকির কারণে প্রত্যাহার এবং ছাড় দিতে বাধ্য হবে, কিন্তু প্রতিরোধের অস্ত্র রক্ষার বিষয়ে হিজবুল্লাহর মহাসচিবের অবস্থান তাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ছিল। অন্যদিকে, ইসরায়েলি শাসন সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানে লেবাননের প্রতি যেকোনো প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করছে এবং অপারেশনাল ক্ষেত্রে লেবাননের বিরুদ্ধে তাদের আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে।
বারাকের নতুন কোনো কথা ছিল না
আল-আখবার পত্রিকার সূত্রটি ইঙ্গিত করে যে "বারাকের এই সফরে নতুন কিছু বলার ছিল না" এবং যোগ করে যে নাবিহ বেরি নিরস্ত্র করার বিষয়ে যেকোনো আলোচনার আগে ইসরায়েলকে দখলকৃত অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার এবং আগ্রাসী পদক্ষেপ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। বেরি বারাকের সাথে সাক্ষাতের একদিন আগে কাতারের আল-আরাবিয়া টিভি চ্যানেলের সাথে যা বলেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করেন এবং তাকে তিরস্কার করে বলেন: "বৈরুতে আপনার শেষ সফরে একটি চুক্তি হয়েছিল, কেন আপনি এটি মেনে চলেননি যাতে পরিস্থিতি এই পর্যায়ে আসে?"
বেরি মার্কিন দূতকে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং লেবাননের অঞ্চল থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানায় প্রত্যাহার মেনে চলা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে এটি লেবাননে স্থিতিশীলতার একটি পূর্বশর্ত এবং দক্ষিণের বাসিন্দাদের তাদের আবাসিক এলাকায় ফিরে আসার জন্য এবং লেবাননের সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার উপাদানগুলো নিশ্চিত করার জন্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করার একটি সুযোগ।
Your Comment