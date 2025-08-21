ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট: ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ভার ইউরোপীয়দের কাঁধে থাকবে

আবনা বার্তা সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে. ডি. ভ্যান্স ফক্স নিউজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইউক্রেন তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী নিশ্চয়তা চাইছে এবং নিশ্চিত হতে চায় যে এটি আর রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার হবে না।
ভ্যান্স আরও বলেন: "রুশরা ইউক্রেনের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়; একটি বড় অংশ যা এখন তাদের দখলে রয়েছে এবং আরেকটি অংশ যা এখনও দখল করা হয়নি।"
সাক্ষাৎকারের অন্য অংশে তিনি উল্লেখ করেন: "ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে বড় ভার ইউরোপীয়দের কাঁধে থাকবে।"
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আমেরিকায় তৃতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রে ইলোন মাস্কের প্রবেশের বিষয়েও মন্তব্য করে বলেন: "আমি মনে করি মাস্কের এই পথ অনুসরণ করা ভুল হবে।"
ভ্যান্স জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি ইলোন মাস্ক বা অন্য কোনো আর্থিক পৃষ্ঠপোষকের সাথে ২০২৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সম্পর্কে কোনো আলোচনা করেননি।
মার্কিন মিডিয়া: ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিয়তা প্রদানে আমেরিকার সীমিত ভূমিকা থাকবে
এই প্রসঙ্গে, পলিটিকো সংবাদ ওয়েবসাইট একজন ইউরোপীয় কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে একজন পেন্টাগন কর্মকর্তা কিছু মিত্রকে বলেছেন: "ওয়াশিংটন ইউক্রেনকে যেকোনো ধরনের নিশ্চয়তা প্রদানে একটি সীমিত ভূমিকা পালন করতে চায়।"
পলিটিকোকে দেওয়া কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন অনুসারে, আমেরিকানদের এই মন্তব্য মিত্রদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে; কারণ ট্রাম্প দীর্ঘমেয়াদী শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউরোপের ভূমিকার উপর নির্ভরশীল।
অন্যদিকে, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালও ট্রাম্প প্রশাসনের একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে লিখেছে যে তিনি এবং তার দল রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আয়োজন করার চেষ্টা করছেন।
এই প্রতিবেদন অনুসারে, রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে এই বৈঠকটি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে পরিকল্পিত হয়েছে।
