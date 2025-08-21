দুজারিক: পশ্চিম তীরের ই১ এলাকায় বসতি স্থাপন অনুমোদন নিন্দনীয়

কাতারভিত্তিক আল জাজিরা চ্যানেলের বরাত দিয়ে আবনা বার্তা সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক বলেন: "মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস পশ্চিম তীরের দখলকৃত ই১ এলাকায় ৩,৪০০টিরও বেশি ইসরায়েলি বসতি ইউনিট নির্মাণের অনুমোদনকে নিন্দা জানিয়েছেন।"
তিনি জোর দিয়ে বলেন: "পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলের বসতিগুলো আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং জাতিসংঘের প্রস্তাবের পরিপন্থী।"
প্রতিবেদন অনুসারে, গুতেরেস আরও বলেছেন যে "ই১ বসতি প্রকল্পের ধারাবাহিকতা দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য একটি অস্তিত্বগত হুমকি।"
মহাসচিব আবারও ইসরায়েলকে অবিলম্বে বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
বুধবার রাতে, ইসরায়েলি শাসনের মন্ত্রিসভা পূর্ব জেরুজালেমের তথাকথিত ই১ এলাকায় বসতি স্থাপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এবং চূড়ান্তভাবে সম্মতি দিয়েছে; এই পরিকল্পনাটি ১৯৯০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক বিরোধিতার কারণে বারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
"পিস নাউ" আন্দোলনের প্রতিবেদন অনুসারে, যা বসতি স্থাপন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে, এই পরিকল্পনার অনুমোদন অভূতপূর্ব গতিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে ৩,৪০১টিরও বেশি নতুন আবাসিক ইউনিট নির্মাণ এবং পাশাপাশি "আস্সাহেল" নামে একটি নতুন বসতি স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে ৩৪২টি ইউনিট এবং জনসাধারণের ভবন নির্মাণেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।
জার্মানি গাজায় ইসরায়েলি সামরিক অভিযান এবং পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনের নিন্দা জানিয়েছে
জার্মান সরকারের উপ-মুখপাত্র স্টেফান মেয়ার বার্লিনে একটি সংবাদ সম্মেলনে সামরিক অভিযানের বৃদ্ধির নিন্দা জানিয়ে বলেন: "আমরা এই সংঘাতগুলোতে সহিংসতার বৃদ্ধি প্রত্যাখ্যান করি এবং সমস্ত পক্ষ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবিলম্বে একটি টেকসই যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানাই।"
তিনি আরও বলেন: "জার্মানি সমস্ত উপলব্ধ উপায় ব্যবহার করে এই ধরনের যুদ্ধবিরতি অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং একই সাথে সমস্ত বন্দীদের মুক্তির জন্য চাপ বাড়াবে।"
অন্যদিকে, জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-মুখপাত্র জোসেফ হিন্টারজারও পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলি শাসনের বসতি স্থাপন সম্পর্কে বলেন: "আমাদের সরকারের অবস্থান পরিষ্কার; আমরা এই পদক্ষেপগুলোকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করি। বসতি স্থাপন আন্তর্জাতিক আইন এবং নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলোর লঙ্ঘন।"
তিনি আরও বলেন: "এই পদক্ষেপগুলো দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান অর্জনের প্রক্রিয়া এবং পশ্চিম তীরে দখলদারিত্বের অবসানকে দুর্বল করে, যা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেরও দাবি।"
বেলজিয়াম গাজায় ইসরায়েলি অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে
এছাড়াও, বেলজিয়ামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক নেটওয়ার্ক এক্স-এ তার ব্যক্তিগত পাতায় একটি বার্তায় লিখেছে যে দেশটি ইসরায়েলকে "গিদিয়োনের রথ ২" অভিযান বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে; কারণ তার মতে, এই হামলা বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটায় এবং এটি ইসরায়েলি বন্দীদের মুক্ত করতে কোনো সাহায্য করবে না।
