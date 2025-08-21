ব্রিটেন: ইসরায়েলের বসতি স্থাপন পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন

আল-মায়াদিনের বরাত দিয়ে আবনা বার্তা সংস্থার প্রতিবেদন অনুসারে, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি আজ বুধবার এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন: "আমরা ইসরায়েলের বসতি স্থাপন পরিকল্পনা (ই১), যা ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে দুটি অংশে বিভক্ত করে, তার নিন্দা জানাই।"
ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন: "যদি ইসরায়েলের বসতি স্থাপন পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়, তবে এটি আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হবে।"
নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসপার ভেল্ডক্যাম্পও কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা করেছেন: "আমরা অবৈধ ই১ বসতি স্থাপন পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়ার ইসরায়েলি (শাসন)-এর সিদ্ধান্তের নিন্দা জানাই। এই বসতি স্থাপন পরিকল্পনা দখলকৃত পশ্চিম তীরকে দুটি অংশে বিভক্ত করে এবং এটি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বসতি স্থাপন পরিকল্পনা একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে। আমরা ইসরায়েলকে আহ্বান জানাই যেন তারা এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয় যা (তথাকথিত) দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে দুর্বল করে।"
এটি এমন সময়ে ঘটেছে যখন ইসরায়েলি শাসনের মন্ত্রিসভা কয়েক ঘন্টা আগে পূর্ব জেরুজালেমের তথাকথিত ই১ এলাকায় বসতি স্থাপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে এবং চূড়ান্তভাবে সম্মতি দিয়েছে; এই পরিকল্পনাটি ১৯৯০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক বিরোধিতার কারণে বারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।
"পিস নাউ" আন্দোলনের প্রতিবেদন অনুসারে, যা বসতি স্থাপন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে, এই পরিকল্পনার অনুমোদন অভূতপূর্ব গতিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে ৩,৪০১টিরও বেশি নতুন আবাসিক ইউনিট নির্মাণ এবং পাশাপাশি "আস্সাহেল" নামে একটি নতুন বসতি স্থাপন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে ৩৪২টি ইউনিট এবং জনসাধারণের ভবন নির্মাণেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।
