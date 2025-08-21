  1. Home
চীনের সাথে উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি

২১ আগস্ট ২০২৫ - ০৮:৫৬
তাইওয়ানের মন্ত্রিসভা আগামী বছর দ্বীপটির প্রতিরক্ষা বাজেট দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের তিন শতাংশের বেশি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, তাইওয়ান দ্বীপের আশেপাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়া বৃদ্ধির সাথে সাথে, এই স্বশাসিত দ্বীপের মন্ত্রিসভা মার্কিন চাপের অধীনে দ্বীপটির প্রতিরক্ষা বাজেট ৩১.২৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে, যা এর মোট দেশজ উৎপাদনের ৩.৩ শতাংশের সমান; ২০০৯ সালের পর এই প্রথম বাজেট তিন শতাংশ অতিক্রম করবে।

এই পদক্ষেপটি গত পাঁচ বছরে তাইওয়ানকে মূল ভূখণ্ডের সাথে পুনরায় একত্রিত করার এবং যুক্ত করার লক্ষ্যে চীনের সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে নেওয়া হচ্ছে। বেইজিং তাইওয়ান দ্বীপকে তার ভূখণ্ডের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে এবং এটি সংযুক্ত করার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা কখনোই বাতিল করেনি।

তাইওয়ান, যা চীনের মালিকানার দাবি প্রত্যাখ্যান করে, ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর চাপের মুখেও রয়েছে; একই চাপ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তার মিত্রদের উপরও প্রয়োগ করেছে। তাইওয়ান দ্বীপের প্রধান লাই চিং-তে এই মাসে বলেছেন যে তিনি দ্বীপটির প্রতিরক্ষা বাজেট মোট দেশজ উৎপাদনের তিন শতাংশের বেশি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন।

চীনা বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমানগুলো প্রায় প্রতিদিনই তাইওয়ানের আকাশসীমার কাছাকাছি উড়ে এবং পর্যায়ক্রমে দ্বীপের জলসীমার কাছাকাছি সামরিক মহড়া পরিচালনা করে, যার মধ্যে সর্বশেষটি এই বছরের এপ্রিলে হয়েছিল।

অন্যদিকে, চীন মার্চ মাসে তার এই বছরের প্রতিরক্ষা বাজেট ৭.২ শতাংশ বাড়িয়ে ২৪৮.১৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেইজিং-এর পাঁচ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে।

