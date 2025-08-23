আল জাজিরার বরাতে আবনা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, জায়নবাদী শাসনের মিডিয়া গাজা শহর দখলের জন্য জায়নবাদী শাসনের নতুন সামরিক পরিকল্পনার বিস্তারিত প্রকাশ করেছে, যা এই শাসনের সেনাবাহিনী দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, উল্লিখিত পরিকল্পনায় গাজা শহরের বাসিন্দাদের ব্যাপক স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং জায়নবাদী সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির গাজা ব্রিগেডের একটি বিশেষ সভায় এই পরিকল্পনাটি আগেই অনুমোদন করেছেন। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, জায়নবাদী সেনাবাহিনীর দ্বারা গাজা শহর দখলের প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে।
গাজা দখলের পরিকল্পনার ২ পর্যায়
জায়নবাদী মিডিয়ার দাবি অনুযায়ী, এই পরিকল্পনায় দুটি প্রধান পর্যায় রয়েছে: প্রথম পর্যায়টি শহরের অবরোধের জন্য একটি স্থল কৌশল দিয়ে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, যা প্রধান পর্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়, জায়নবাদী বাহিনী ব্যাপক বিমান হামলার পাশাপাশি ধীরে ধীরে গাজা শহরে প্রবেশ করবে। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে প্রায় চার মাস সময় লাগবে।
এই অপারেশনে গাজার বাসিন্দাদের অন্তত দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপক স্থানান্তরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর আগে, জায়নবাদী সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির ঘোষণা করেছিলেন যে সেনাবাহিনী অপারেশন "গিডিওনের রথ"-এর একটি নতুন পর্যায় শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যার লক্ষ্য গাজা শহরে হামাস আন্দোলনের বিরুদ্ধে হামলা গভীর করা।
হিব্রু সূত্র ইঙ্গিত দিয়েছে যে প্রায় ৮০,০০০ সৈন্য গাজা অবরোধে অংশ নিচ্ছে, যা জায়নবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত একটি পরিকল্পনার অংশ এবং এটি গাজা উপত্যকার সম্পূর্ণ দখলের পথ প্রশস্ত করে।
জায়নবাদী সূত্র নিশ্চিত করেছে যে গত বছর ৫,০০০ নারীকে যুদ্ধ মিশনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে তারা জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনীতে বিশাল জনশক্তির ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এদিকে, রিজার্ভ সৈন্যরা এখনও অবক্ষয়ের সমস্যার সম্মুখীন এবং অতি-অর্থোডক্স হার্দিরা সামরিক সেবা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অনুমান অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে ১২,০০০-এরও বেশি সৈন্যের ঘাটতি রয়েছে। জায়নবাদী সেনাবাহিনীর রেডিও রিপোর্ট করেছে যে সৈন্যদের সংখ্যা ঘাটতির কারণে হার্দিদের নিয়োগ না করা সেনাবাহিনীকে জনশক্তির ঘাটতি পূরণের জন্য বিকল্প সমাধান খুঁজতে বাধ্য করেছে।
মোহান্নাদ মোস্তফা, জায়নবাদী শাসনের বিষয়গুলির একজন গবেষক, গাজায় অপারেশনের জন্য জায়নবাদীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন যে মনে হয় ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কার্যত রাজনৈতিক নেতাদের সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করেছে।
তিনি যোগ করেছেন যে ইসরায়েলে অপারেশনের শুরু হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে বড় উদ্বেগ রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যুদ্ধের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ঐকমত্যের অভাবের কারণে বিপুল সংখ্যক সৈন্যের মৃত্যু, যা মন্ত্রিসভা এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বাড়াতে পারে।
উল্লেখ্য, জায়নবাদী সেনাবাহিনী বুধবার গাজা শহর দখলের প্রথম পর্যায় শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে তারা হাজার হাজার রিজার্ভ সৈন্যকে তলব করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বিশ্বাস করেন যে দখলদার সৈন্যদের গাজা শহরের হৃদয়ে ব্যাপক প্রবেশ তাদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে এবং এইভাবে, নেতানিয়াহু একটি জুয়া খেলেছেন যার ফল শুধু পরাজয় ছাড়া আর কিছুই হবে না।
