তেল আবিবের অপরাধের প্রতিবাদে ডাচ মন্ত্রীদের গণপদত্যাগ

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের বরাতে আবনা নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, নেদারল্যান্ডসের "নিউ সোশ্যাল ডিল" পার্টির মন্ত্রীরা তাদের পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।
জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তার পদত্যাগের সমর্থনে তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছেন।
নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসপার ওয়াল্ডক্যাম্প শুক্রবার রাতে তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তেল আবিবের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে সরকারি বৈঠকে বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
একটি বিবৃতিতে ওয়াল্ডক্যাম্প বলেছেন: "আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমি ইসরায়েলের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবো না।"
নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৃহস্পতিবার তেল আবিবের বিরুদ্ধে নতুন ব্যবস্থা আরোপের তার ইচ্ছার কথা বলেছিলেন।
এর আগে, গত জুলাই মাসে ডাচ সরকার দুই জায়নবাদী মন্ত্রী, ইতামার বেন-গভির এবং স্মোট্রিচকে "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি" হিসাবে ঘোষণা করেছিল।
এছাড়াও নেদারল্যান্ডস ছিল ২১টি দেশের মধ্যে একটি, যারা বৃহস্পতিবার একটি যৌথ বিবৃতিতে অধিকৃত পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের জন্য একটি বড় পরিকল্পনার অনুমোদনকে "অগ্রহণযোগ্য এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী" বলে অভিহিত করেছে।
