শাহবাগে ‘লংমার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচি ঘোষণা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক শিক্ষার্থী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান রোকনকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদ এবং প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের তিন দফা দাবিতে সারা দেশে উত্তাল আন্দোলন চলছে।
এরই অংশ এবং সংঘর্ষের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরাও রাজপথে নেমে এসেছে।
বুধবার বিকালে নগরের দুই নম্বর গেট এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও ‘ব্লকেড কর্মসূচি’ পালন করছেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘ভুয়া ভুয়া, কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘২৪ এর বাংলায়, ডিপ্লোমা কোটার ঠাঁই নাই’, ‘জেগেছেরে জেগেছে, প্রকৌশল সমাজ জেগেছে’ শীর্ষক নানা স্লোগান দেন।
গত ২৫ আগস্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পর প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান রোকন নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম হোসেনের কক্ষে ডাক পান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ২০-২৫ জন প্রকৌশল ডিপ্লোমাধারী কর্মচারী-কর্মকর্তা।
এ সময় তারা তারা রোকনকে ঘিরে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করেন এবং হত্যার হুমকি দেন।
