গাজার ‍যুদ্ধবিরতির পর ইয়েমেনিদের উৎসাহ উদ্দীপনাময় সমাবেশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই সমাবেশে, তরুণ এবং বৃদ্ধরা গাজার জনগণকে তাদের দৃঢ়তার জন্য অভিনন্দন জানাতে, যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনার পর্যায়েও তাদের সমর্থন ঘোষণা করতে সমাবেশে যোগ দিয়েছে।
তারা এটাও বোঝাতে চেয়েছে যে এই আলোচনার ফলে যে কোনও সম্ভাব্য ফলাফল, ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন ইয়েমেনি জনগণ তাদের সাথে থাকবে।
বিক্ষোভকারীরা তাদের বার্তায় বলেন: আমরা এই মহান বিজয়ের জন্য ফিলিস্তিন এবং গাজার ভাইদের অভিনন্দন জানাই, এবং এটি তাদের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফল।
তারা সাপ্তাহিক বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে তারা একটি জাগ্রত এবং সতর্ক জাতি।
ইয়েমেনি জনগণ এমন এক সময়ে গাজাকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল যখন আরব ও ইসলামী সম্প্রদায়ের অনেক অংশের বিবেক ঘুমিয়ে ছিল।
আজকের সমাবেশে যোগদান ইয়েমেনি জনগণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরে এবং গাজায় তাদের বীর মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ইসরাইলের আগ্রাসনের অবসানের পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাইয়্যেদ আব্দুল মালিক আল-হুথি যেমন বলেছিলেন, এই বিক্ষোভ ইয়েমেনি জনগণের দুই বছরের অব্যাহত সমর্থন এবং সহায়তার চূড়ান্ত পরিণতি।
সাইয়্যেদ আব্দুল মালিক আল-হুথির আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিপুল সংখ্যক ইয়েমেনি আজ শহরের চত্বরে জড়ো হয়। গাজার জনগণের সমর্থনে সানার প্রধান চত্বর থেকে শুরু করে প্রাদেশিক রাজধানী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল হোদেইদা, সাদা, হাজ্জা, আমরান, ধামর, আল-বাইদা, তাইজ, আব, রিমা, আল-মাহউইত, মারিব এবং আল-জাওফের অনেক চত্বরে এই অভূতপূর্ব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
Your Comment