যুক্তরাষ্ট্র: ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের ভিসা বাতিল করলো

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের আগে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) ও ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (পিএলও) বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার ভিসা বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া বেশ কয়েকজনের ভিসার আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক বিবৃতির মাধ্যমে এ ঘোষণা দেয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পিএলও ও পিএ তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শান্তির সম্ভাবনা নষ্ট করছে। সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করতে হবে তাদের।
এর মাধ্যমে মূলত ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাস যোদ্ধাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।
মার্কিন প্রশাসনের দাবি, পিএ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আলোচনার পথ এড়ানোর চেষ্টা করছে। ওয়াশিংটনের মতে, এসব পদক্ষেপ শান্তি প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন পিএ ও পিএলওর সদস্যদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ‘গৌরবান্বিত করার’ অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।
ঠিক কোন কোন কর্মকর্তাদের ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। জাতিসংঘের অধিবেশনে সাধারণত ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশ বড় প্রতিনিধিদল পাঠায়। গত বছর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দেন।
জাতিসংঘ সদর দফতরের আয়োজক রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব সদস্য ও পর্যবেক্ষক দেশগুলোর প্রতিনিধিদের ভিসা দেওয়া। তবে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি মিশনকে (বর্তমানে রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মনসুরের নেতৃত্বে) ভিসা ছাড় দেওয়া হবে।
