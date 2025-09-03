গাজায় স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার ২১ হাজার শিশু

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বুধবার জাতিসংঘের ‘কমিটি অন দ্য রাইটস অব পারসনস উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিজ’ জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার ৫০০ শিশু যুদ্ধ-সম্পর্কিত বিভিন্ন আঘাতে আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু এখন প্রতিবন্ধী।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এসব শিশুদের অনেকেই হাত-পা হারিয়েছে, কেউ কেউ চোখে দেখতে পায় না, অনেকে আবার মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। অথচ চিকিৎসা পাওয়ার মতো অবস্থা নেই সেখানে। কারণ বেশিরভাগ হাসপাতাল গুঁড়িয়ে গেছে, ওষুধ নেই, চিকিৎসকও অনেক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না।
