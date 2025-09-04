গাজা যুদ্ধে কমপক্ষে ২১ হাজার ফিলিস্তিনি শিশু প্রতিবন্ধী

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):জাতিসংঘের কমিটি জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় দুই বছরে প্রায় ৪০ হাজার ৫০০ শিশু 'যুদ্ধ-সম্পর্কিত আঘাত' ভোগ করেছে। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছে।
ফিলিস্তিনি অঞ্চলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাদের প্রতিবেদিনে বলা হয়েছে, গাজায় আক্রমণের সময় ইসরায়েলি বাহিনীর উচ্ছেদের আদেশ প্রায়শই শ্রবণশক্তি বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পৌঁছাত না।
প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনিরাপদ এবং অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, যেমন সহায়তা ছাড়াই বালি বা কাদার মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া।
কমিটি জানিয়েছে, গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা প্রবেশ করতে না দেওয়ায় প্রতিবন্ধীদের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাব পড়েছে। ৮৩ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তাদের সহায়ক ডিভাইস হারিয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই গাধার গাড়ির মতো বিকল্প সরঞ্জাম কিনতে অক্ষম।
