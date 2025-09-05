  1. Home
৬ দিনে ৩ বার ভূমিকম্পে কাঁপলো আফগানিস্তান

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২০:১৯
News ID: 1723693
আফগানিস্তানে আবারও আঘাত হেনেছে ভূমিকম্প । স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৫৬ মিনিটে দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ৫ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ভূমিকম্পে তাৎক্ষণিকভাবে সরকারের তরফে কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এতে আহত ১৭ জনকে কুনার প্রাদেশিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে ভূমিকম্পের প্রথম ধাক্কায় দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) তালেবান সরকারের মুখপাত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যম পিবিএস নিউজ জানায়, আফগানিস্তানে রবিবারের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ২০০ ছাড়িয়ে গেছে। দুর্গম ও পাহাড়ি জনপদ হওয়ায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে।

এদিকে দেশটিতে মঙ্গলবার আঘাত হানা ৫ দশমিক ৫ মাত্রার দ্বিতীয় ভূমিকম্পের পর উদ্ধার অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ভূমিধসের কারণে বহু গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় উদ্ধার তৎপরতা মূলত হেলিকপ্টারেই চালানো হচ্ছে।

শুধু রাশিয়ার স্বীকৃতি পাওয়া তালেবান সরকার আন্তর্জাতিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে। জাতিসংঘ দেশটির জন্য জরুরি তহবিল বরাদ্দ করেছে এবং যুক্তরাজ্য ১০ লাখ পাউন্ড (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ মার্কিন ডলার) সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

প্রসঙ্গত আফগানিস্তান ভূমিকম্পপ্রবণ একটি দেশ। কারণ এটি ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের মিলনস্থলের ওপর অবস্থিত।

২০২৩ সালে পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত শহরের কাছে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ধারাবাহিক ভূমিকম্পে ১ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল।

তার আগের বছর পূর্ব আফগানিস্তানে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত হয়েছিল অন্তত ১ হাজার মানুষ এবং আহত হয়েছিল ৩ হাজার।

