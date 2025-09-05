  1. Home
শহীদ ফিলিস্তিনি শিশুর কণ্ঠে কাঁপল ভেনিস

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ২০:২৫
শহীদ ফিলিস্তিনি শিশুর কণ্ঠে কাঁপল ভেনিস

জার্মানি ও ব্রাজিলে যাচ্ছে দুটি ইরানি অ্যানিমেশন

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি হামলায় শহীদ ফিলিস্তিনি শিশু 'হিন্দ রজব'-এর জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে নির্মিত ডকু-ড্রামা ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

 ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এটি প্রদর্শনের সময় ২২ মিনিটের দাঁড়িয়ে করতালির পাশাপাশি 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' শ্লোগান দেন দর্শকরা।

ছবিটি গাজার যুদ্ধে শহীদ হওয়া ৫ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি শিশু হিন্দ রজবের গল্পকে কেন্দ্র করে নির্মিত, যা আবেগপূর্ণ ও রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

হলিউড অভিনেতা 'জোয়াকিন ফিনিক্স' ও তার স্ত্রী 'রুনি মারা' ছবিটির নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যোগ দিয়েছেন এবং প্রদর্শনীতে অংশ নেন। তারা ছবির দলের সঙ্গে লালগালিচায় হিন্দ রজবের ছবি হাতে উপস্থিত হন।

ফিনিক্স গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে শিল্পীদের বিশেষ প্রতীকী ব্যাজ বুকে ধারণ করেন, আর রুনি মারা হাতে নেন ফিলিস্তিনের পতাকা খচিত একটি ব্যাগ।

চলচ্চিত্রটিতে হিন্দ রজবের আসল কণ্ঠও ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার সেই হৃদয়বিদারক মুহূর্ত পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে, যখন তিনি চিকিৎসাকর্মীদের কাছে সাহায্য চাইছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনও দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে শুরু হয় এবং নির্মাতা দল আবেগঘন এক বিবৃতি পাঠ করে শোনান। ছবিটি ইতিমধ্যে ভেনিস উৎসবে “গোল্ডেন লায়ন” জেতার অন্যতম প্রধান সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

দুটি ইরানি অ্যানিমেশন আন্তর্জাতিক উৎসবে

ইরানি স্বল্পদৈর্ঘ্য অ্যানিমেশন 'পেপার ফ্লাওয়ারস' এবং 'করবেট' জার্মানি ও ব্রাজিলের দুটি আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হবে।

রামাক আমিন কাজেমি পরিচালিত 'পেপার ফ্লাওয়ারস' অংশ নিচ্ছে জার্মানির 'টি-শর্ট' 'T-Short' প্রতিযোগিতা বিভাগে এবং ব্রাজিলের 'ইতালিওপোলিস ফেস্টিভাল'-এ। ছবিটি এক লেখকের গল্প, যিনি মনে করেন তার জীবনপথ শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

নিলুফার নাদরি তেহরানি পরিচালিত 'করবেট' টি-শর্ট উৎসবের বিশেষ গল্পভিত্তিক বিভাগে প্রদর্শিত হবে। ছবিটি এমন এক পুরুষকে কেন্দ্র করে তৈরি, যিনি সদ্য স্ত্রীকে হারিয়েছেন।

জার্মানির 'টি-শর্ট' উৎসবটি ২৮ থেকে ৩০ নভেম্বর সরাসরি অনুষ্ঠিত হবে এবং ১ ডিসেম্বর থেকে অনলাইনে প্রদর্শিত হবে। দুটি অ্যানিমেশনই ইরানের “সেন্টার ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ডকুমেন্টারি, এক্সপেরিমেন্টাল অ্যান্ড অ্যানিমেটেড সিনেমা”*-র প্রযোজনা।

ইংল্যান্ডে যাচ্ছে ইরানি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'বা'গে বেহেশত'

ইরানি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'বা'গে বেহেশত' ('বেহেশতের বাগান') চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন ইয়াসমান ইসমাইল জাদেগান। এটি যুক্তরাজ্যের অনলাইনভিত্তিক 'The Lift-Off Sessions' চলচ্চিত্র উৎসবের ১৫তম আসরে অংশ নিয়েছে।

এই উৎসবটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য স্বাধীন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক 'Lift-Off' ও 'Pinewood Studios' যৌথভাবে এটি আয়োজন করে।

“বাগে বেহেশত” চলচ্চিত্রটি একটি রূপক, কাব্যিক ও প্রতীকী আঙ্গিকে নির্মিত, যেখানে একটি কথা বলা গরুকে স্বর্গের বাগানে পাঠানো হয়। ছবিটির আন্তর্জাতিক পরিবেশনা করছে সাদরা সাবাহি, আর প্রযোজনা করেছে ইরানের 'নোয়েমা কালচারাল অ্যান্ড আর্ট ইনস্টিটিউট'।

