গাজা গণহত্যায় ৬৩টি দেশ জড়িত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ গাজায় চলমান গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য যুক্তরাজ্য, ইতালি এবং জার্মানিসহ প্রধান ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন।
ফ্রান্সেসকা আলবানিজ সতর্ক করেছেন যে এসব দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের ভবিষ্যতে আইনি পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।
চলতি মাসের শুরুতে 'এক্সপার্ট উইটনেস পডকাস্ট'-এ তিনি তাঁর সর্বশেষ প্রতিবেদন 'গাজা গণহত্যা: একটি যৌথ অপরাধ'-এর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ইসরায়েলিদের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনে সহায়তা করার জন্য ৬৩টি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।
মিডল ইস্ট আইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আলবানিজ বলেন, গাজা ও পশ্চিম তীরে গণহত্যা এবং ব্যাপক নৃশংসতার অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলকে কূটনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।
আলবানিজ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের প্রতি গণহত্যার ঝুঁকি স্বীকার করতে ব্যর্থ হওয়ার এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আচরণে ব্রিটিশ সরকারের জড়িত থাকার অভিযোগ স্বীকার করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “যুক্তরাজ্য সেইসব আকর্ষণীয় উদাহরণগুলোর মধ্যে একটি - যেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব গাজার জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যে যুদ্ধ শুরু করেছে, তার চারপাশে ঐকমত্য তৈরি করতে সাহায্য করেছে।”
তিনি ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার ব্রিটিশ সংগঠন 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন'-এর ওপর যুক্তরাজ্যের দমন-পীড়নের নিন্দা করে বলেন, এটি গণহত্যায় 'জড়িত থাকার পরিবেশ' তৈরিতে সহায়তা করেছে।
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইইউ-এর যৌথ পদক্ষেপ নিতে বাধা দেওয়ার জন্য আলবানিজ জার্মানি এবং ইতালিকে দায়ী করেন। তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, "এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক কাকতালীয় ঘটনা যে, এক শতাব্দী পরেও, এই দুটি দেশ এখনো ইতিহাসের ভুল দিকে রয়েছে।"
বিশেষ করে জার্মানির অতীতের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "গণহত্যা প্রতিরোধে এই দুটি দেশেরই সর্বোচ্চ দায়িত্ব রয়েছে - বিশেষ করে জার্মানির, তাদের রেকর্ডের কারণে। তারা আবারও নৃশংসতা রোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।"
গাজায় গণহত্যা তদন্তের কাজের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন গত জুলাই মাসে আলবানিজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যার ফলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে পারেন না।
আলবানিজ তার এবং অন্যদের ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলোকে 'মাফিয়া-ধাঁচের' ব্যবস্থা বলে সমালোচনা করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করার আহ্বান জানান।
Your Comment