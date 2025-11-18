জার্মানি আগামী সপ্তাহ থেকে ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি পুনরায় শুরু করবে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জার্মান সরকারের একজন মুখপাত্র বলে, এই সিদ্ধান্তের ফলে আগস্টে স্থগিত রপ্তানি ২৪ নভেম্বর থেকে পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে।
মুখপাত্র আরও বলেন, 'একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, সরকার অস্ত্র রপ্তানির সিদ্ধান্তে কেস-বাই-কেস পর্যালোচনায় ফিরে যাবে।'
গাজা যুদ্ধের কারণে জনগণের চাপ বৃদ্ধির মধ্যে আগস্ট মাসে ইসরায়েলে কিছু অস্ত্র রপ্তানি স্থগিত করার ঘোষণা দেয় জার্মানি। ইউরোপীয় এই দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের পর ইসরায়েলে দ্বিতীয় বৃহত্তম অস্ত্র রপ্তানিকারক।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে জার্মানির রাজধানীতে ১ লাখেরও বেশি মানুষ ফিলিস্তিনপন্থী সমাবেশ করে। তারা ইসরায়েলের সঙ্গে সব ধরণের সামরিক সহযোগিতা বন্ধ করার আহ্বান জানায়।
