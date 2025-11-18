পরিবারে নারীদের সম্মান করা ইসলামের কঠোর নির্দেশাবলীর মধ্যে একটি (প্রথম অংশ)।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের বক্তা বলেন: হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।
তিনি বলেন: "নবী মুহাম্মদ (সা.) অপরএকটি রেওয়াতে বলেছেন যে, ইসলামে বিবাহের চেয়ে প্রিয় আর কোন প্রতিষ্ঠান নেয় এবং একজন পুরুষ তার পরিবারের সাথে বসে থাকা মসজিদে নববীতে ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম। এটি ইসলামে পরিবারের উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে।"
পবিত্র মাজারে আয়োজিত এক শিক্ষামূলক সমাবেশে, হুজ্জাতুলে ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন জাওয়াদ মোহাম্মদ যামানি, ধর্মীয় শিক্ষায় পরিবারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বলেন: "পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং মাসুমিন (আ.)-এর বর্ণনায় পরিবার এবং নারীদের সম্মান সম্পর্কে অনেক সুপারিশ রয়েছে।
পবিত্র কুরআন পরিবার গঠন এবং মানুষের জন্য একজন জীবনসঙ্গী তৈরিকে আল্লাহর ঐশ্বরিক আয়াত এবং প্রকাশের মধ্যে বিবেচনা করে।"
আল্লাহর দৃষ্টিতে বিবাহ এবং পরিবারের বিষয়টির উচ্চ গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "বিবাহ কেবল মানুষ বা প্রাণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং, বিবাহের বিষয়টি জড় বস্তু এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। পবিত্র কুরআন ঐশী আয়াত থেকে এই বিবাহের পরিচয় করিয়ে দেয় যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য একটি দম্পতি তৈরি করেন যাতে তারা তাঁর সাথে বসবাস করতে পারে এবং শান্তি পেতে পারে এবং তারপর তিনি তাদের মধ্যে রহমত এবং করুণা স্থাপন করেছিলেন।"
তিনি আরও বলেন: "রহমত বলতে করুণা এবং মোহাব্বাতও বোঝায়। হতে পারে কারো মধ্যে ভালোবাসা থাকতে পারে কিন্তু রহমত থাকে না। সাধারণত, বাবা-মায়েরা ভালোবাসার পাশাপাশি তাদের সন্তানদের প্রতি করুণা এবং রহমতও রাখেন। এই রহমত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও থাকা উচিত।"
পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতের উল্লেখ করে মোহাম্মদ যামানি বলেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:
«هن لباس لکم و أنتم لباس لهن»
অর্থ হলো, নারীরা পুরুষদের পোশাকের মতো, আর পুরুষরা নারীদের পোশাকের মতো। পোশাক হলো একজন ব্যক্তির সৌন্দর্য, সাজসজ্জা এবং চরিত্রের উৎস। একজন ব্যক্তির চরিত্র পরিবারের পাশাপাশি গঠিত হয় এবং তাদের সৌন্দর্য এবং কর্তৃত্ব পরিবারের উপর নির্ভর করে।
